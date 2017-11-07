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В мире

07 ноября 2017, 00:40
В Соединённых Штатах бывший военный устроил стрельбу в церкви

В Соединённых Штатах бывший военный устроил стрельбу в церкви

Погибли, по меньшей мере, 30 человек

Американские СМИ сообщают о том, что 26-летний молодой человек по имени Дэвин Патрик Келли совершил расстрел людей в баптистской церкви в штате Техас. В воскресенье бывший военный открыл огонь в Сазерленд-Спрингс, небольшом поселении к юго-востоку от Сан-Антонио, убив, по меньшей мере, 30 человек и ранив еще двадцать, сообщает ЕНВ.

Местные власти заявляют, что позже Дэвин Келли был найден мертвым в транспортном средстве. Пока неизвестно, как именно он умер. В новостных сводках полиция сообщает, что террорист жил в пригороде Сан-Антонио, примерно в 50 километрах от церкви, и был бывшим военнослужащим ВВС США. В полиции заявляют, что не знают точного мотива подозреваемого в совершении теракта. Однако, предполагается, что причиной послужила обида за увольнение из рядов вооружённых сил.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак траура до 9 ноября. Между тем, главы иностранных государств уже высылают свои соболезнования американскому народу и жертвам атаки преступника.

Напомним, что это вторая атака в США за последние дни. Ранее, во время празднования Хэллоуина в Нью-Йорке, террорист на грузовике задавил несколько человек. 

Метки: США

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