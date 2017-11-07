Бельгийские власти выпустили из-под стражи бывшего главу Каталонии и его соратников

В понедельник бельгийские судебные власти заявили, что пятеро представителей бывшего каталонского правительства выпущены с условием, что они не покинут Бельгию без разрешения. Карлес Пучдемон и его соратники должны будут сообщать о своем местонахождении, а также быстро являться в полицию, если это потребуется, сообщает ЕНВ.

В воскресенье бельгийские судебные власти взяли бывших каталонских лидеров под стражу по просьбе Испании. Они оказались в отделении полиции в Брюсселе. Отметим, что каталонские политики добровольно пришли в полицейский участок в Бельгии.

Центральное правительство Испании отправило Пучдемона в отставку после того, как региональный парламент Каталонии проголосовал за одностороннее провозглашение независимости от Мадрида. Испанские правоохранители выдали ордер на арест для него и четырёх бывших министров каталонского правительства после того, как они уехали в Бельгию и не выполнили предписание о явке в испанский суд. Испанское правительство обвиняет Пучдемона и его соратников в сепаратизме и неоправданном использовании бюджетных средств. За это им может грозить 30 лет тюремного заключения.