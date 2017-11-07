Парашютисты-десантники Авиалесоохраны спасают амурских тигров и уссурийских оленей

Сегодня, 6 ноября, 45 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны приступили к тушению крупного лесного пожара в Государственном заповеднике "Лазовский" в Приморском крае. Площадь лесного пожара составляет 680 га, сообщает ЕНВ.

Парашютисты-десантники прибыли по обращению руководства заповедника в Рослесхоз об оказании помощи в тушении пожара.

Пожар в заповеднике возник в результате нарушения правил пожарной безопасности населением и действует в пересеченной местности на крутых склонах Сихотэ-Алинского хребта.

"Сегодня к тушению крупного лесного пожара в заповеднике "Лазовский" (Приморский край) приступили 45 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны. Площадь пожара, действующего на крутых и высоких склонах Сихотэ-Алинского хребта, составляет 680 га. Применение наземной техники невозможно. Разбор лесных завалов и прокладка минполос будет производиться только вручную. Парашютисты-десантники экипированы зимними спальными мешками и палатками, т.к. будут жить в полевом лагере. Ежедневная доставка на пожар невозможна вследствие его труднодоступности. Тушение пожара позволит сохранить местообитания редчайших видов - амурских тигров и уссурийских оленей", - говорится в сообщении пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны.

Применение наземной техники для тушения практически невозможно и все работы, включая разбор лесных завалов и прокладку минерализованных полос, будут проводиться и проводятся практически вручную.

Парашютисты-десантники экипированы зимними спальными мешками и палатками, т.к. в течение всего периода тушения будут жить в полевом лагере. Ночные температуры в заповеднике опускаются ниже 0°С.

Тушение пожара позволит сохранить местообитания редчайших видов, таких как амурский тигр, пятнистый олень и горал, которыми "Лазовский" славится на весь мир.