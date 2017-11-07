Плавающие жилые кварталы могут быть решением жилищного кризиса в Гонконге

Представьте себе, что вы живете в "плавучем квартале", образованном круизными лайнерами, со своей собственной общинной площадью, садами, кинотеатром под открытым небом и торговыми центрами, а также с паромом, с помощью которого можно добраться до центра города. Это может показаться футуристичным, но в исследовательском центре Гонконга предположили, что в этом кроется решение проблем нехватки жилья в городе и высоких цен на недвижимость, сообщает ЕНВ.

Исследователи предположили, что город мог бы арендовать острова у соседнего города Чжухай для будущего развития. "Многопрофильный подход правительства к увеличению количества земли, в целом, правильный, - отмечет организатор исследовательской группы Фрэнсис Неотон Чунг. – Но многие меры, правительства, задействуют слишком много процедур и времени... Наши два предложения могут решить проблему нехватки земли в Гонконге гораздо быстрее".

Чунг, являвшийся членом правительственного консультативного комитета по земле и строительству, отмечает, что "плавающие сообщества" могут быть построены в течение четырех лет и служить краткосрочным или переходным жильем, пока государство не выделит "постоянную землю".

Аналитический центр, сформированный в 2010 году группой исследователей, предложил правительству города построить три общины на юго-восточном побережье города. По планам, "плавучий квартал" должен занять около 3000 гектаров. Каждая община будет состоять из 66 круизных судов, связанных с плавучими причалами и центральной палубой, причем на каждом корабле располагаются около 4000 номеров площадью от 17 до 51 кв. м. Чунг отметил, что проект был разработан, в том числе, для поддержки плавучих средств, при этом, были задействованы многие из существующих проектов отелей, таких как RMS Queen Mary в Лонг-Бич в Калифорнии. Поэтому, по словам руководителя центра, этот амбиционный план вполне возможно воплотить в жизнь.

В центре также предлагают правительству арендовать группу островов к юго-западу от Гонконга у материкового города Чжухай. К ним относятся остров Гуйшань, архипелаги Ваншань и Данган. Чунг сказал, что, благодаря этому сценарию развития, город получит около 12 тысяч гектаров земли. Он также отметил, что его предложение направлено на то, чтобы превратить Гонконг в крупный мировой мегаполис с населением в 10 млн. ч. со средней квадратурой жилой площади на человека в 36 кв. м. к 2050 году. По его словам, эта цель намного глобальней, чем сегодняшние прогнозы правительства. Согласно официальному проекту, Гонконгу понадобится 1200 гектаров земли для развития города к 2030 году, и тогда его численность достигнет 9 миллионов человек. Сейчас население Гонконга составляет порядка 7,3 млн. человек. Отметим, что ранее официальные оценки были подвергнуты критике за то, что они отклонились от собственной прогнозируемой тенденции к сокращению численности населения с 20,2 млн. человек в 2043 году до 7,7 млн. – к 2066 году.

Член группы по изучению земельных проблем Liber Research Community Чан Ким Цзин называет предложение Чунга нереалистичным. Он сказал, что стоимость жилья на судах будет недоступной для малообеспеченных семей, которые как раз нуждаются в переселении.