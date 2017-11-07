Разлюбили ли в Китае McDonald’s?

На прошлой неделе появилось сообщение о том, что американский гигант быстрого питания McDonald’s изменил название своей фирмы в Китае, заменив транслитерацию английского названия компании Maidanglao на Jingongmen. Новое название примерно переводится как "Золотые арки". Китайские средства массовой информации уже выразили свое мнение по этому поводу, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

"Новое имя звучит, как мебельный магазин. Вы уверены, что еда съедобна?", - шутят журналисты одного СМИ. В другом же иронизируют: "Даже клоун Рональд Макдональд не выдерживает нового имени", ссылаясь на появившийся образ талисмана McDonald’s, говорящего: "Босс, я должен уйти. Новое имя невыносимо".

Пресс-служба компании McDonald's ответила в Интернете на истерику, успокаивая своих клиентов, что никто не будет обедать в ресторанах, где есть лейбл Jingongmen. По словам представителей компании, изменение предназначается только для официальных документов. Неясно, сумеет ли McDonald's избавиться от этого удара, но даже если это произойдет, есть опасения, что американский продовольственный гигант не сможет избежать тенденции понижения продаж.

"McDonald's и KFC не используют "силу бренда", к которой они прибегали в 1990-х годах, - отмечает профессор экономики, живущий в Пекине Джеффри Тоусон. – Теперь они не рассматриваются в Китае как высококлассные, как это было еще в 2000-х годах".

Когда-то вошедший в индустрию туризма и общепита Китая и существовавший как символ быстрой модернизации страны McDonald's теперь продает недорогой, дешевый обед для многих китайцев. Эксперты говорят, что это колоссальное изменение отражает рост отрасли быстрого питания в Китае, где местные предприятия становятся все более конкурентоспособными, а китайским клиентам больше не приходится полагаться на Рональда Макдональда, чтобы "почувствовать вкус Америки".

Еще в 1975 году, когда McDonald's открыли свою первую точку в Гонконге, популярность McProducts в тогдашней британской колонии создала явление, которое одна местная газета назвала "лихорадкой Big Mac". Она распространилась и в Шэньчжэне, где McDonald's открылись в 1990 году. Тогда, по сообщениям СМИ, сотни китайских покупателей стояли в очереди за пределами первого магазина McDonald's в материковом Китае, а за первые три часа своего открытия был распродан недельный запас продуктов. По словам профессора Калифорнийского университета Ян Юньсяна, который изучал деятельность компании в Китае в 1990-х годах, McDonald's были настолько популярны, что некоторые родители думали, что Big Mac содержит скрытый ингредиент, заманивающий своих детей к этой экзотической пище. И среди фанатов "бигмаков" были не только дети.

Когда первый McDonald's открылся в Пекине в 1992 году, 82-летний Ван Юнлу был одним из его первых посетителей. Жуя гамбургер, Ван в своем интервью отметил американскому информагентству United Press International: "Я простой отставной пролетарский работник. Какой шанс я имел попасть в Соединенные Штаты? А теперь я могу потратить всего 10 юаней, чтобы увидеть, что такое Америка".

Но времена меняются. В 2016 году примерно 122 миллиона китайцев, что примерно равно населению Франции, Испании и Дании вместе взятых, выехали за границу, по данным Пекинской исследовательской академии туризма Китая. "McDonald's потеряли свои позиции, потому что китайские потребители уже не те, что были 25 лет назад", - отмечает управляющий директор консалтинговой компании Shanghai CMR China Шон Рейн. – Если они хотят западной культуры и западной пищи, они теперь могут себе позволить просто отправиться в Америку".

34-летний специалист по маркетингу в Чунцине Чжан Юэ хорошо об этом знает. Когда McDonald's только открылся в его родном городе на юго-западе Китая в начале 2000-х годов, Чжан счастливо стоял в очереди. Тогда он назвал открывшееся заведение "безупречной столовой". "Но сейчас люди редко туда идут. Есть много других хороших ресторанов", - говорит Чжан Юэ.

В последние годы все большее число западных брендов приходили в Китай, надеясь на долю крупнейшего в мире потребительского рынка. Starbucks открыли 2600 кофеен и планируют еще расширяться в течение следующих пяти лет. Между тем, отечественные продовольственные фирмы догоняют. Dicos, третья по величине сеть ресторанов быстрого питания в Китае, имеет почти столько же торговых точек, сколько McDonald's.

"Когда я изучал деятельность McDonald's в начале 1990-х в Китае, мне сказали их менеджеры, что стратегия компании заключалась в том, чтобы придерживаться оригинального американского меню, - вспоминает профессор Ян Юньсян. – Похоже, что компания сделала все, что запрещала себе еще в начале 1990-х годов..."

История с заменой названия появилась после того, как McDonald's перестали расти в Китае. В пресс-службе компании отмечают, что в свое время смена названия на Maidanglao не повлияла на бизнес в Китае. Наоборот, в McDonald's не видят ничего плохого в том, что китайские посетители больше не рассматривают их как высококлассный бренд. "В конце концов, мы никогда не хотели быть сетью пятизвездочных ресторанов – McDonald's создан для всех", - комментируют ситуацию в компании.

Пекинская газета "Гуанмин", учрежденная отделом рекламы КПК, на прошлой неделе написала комментарий: "Иностранные бренды стали "деревенскими", поскольку мы, китайцы, стали более международными".