Южная Корея, США и Австралия проведут совместные учения в сфере противодействия контрабанде

В Военно-морском флоте Южной Кореи заявили в понедельник, о том, что в скором времени запланированы совместные морские учения с ВМС США и Австралии по пресечению нелегальной отправки оружия, главным образом, в Северную Корею, сообщает ЕНВ.

Двухдневная учебная операция начнется позднее у берегов острова Чеджу. Она направлен на повышение способности стран действовать сообща, чтобы сдерживать распространение оружия массового поражения и поддерживать выполнение резолюций Совета Безопасности США в отношении Пхеньяна, отметили в военно-морском флоте страны.

По информации ведомства, в учениях примут участие южнокорейский корабль Sejong the Great Aegis, управляемый ракетный эсминец США Arleigh Burke, а также австралийские фрегаты HMAS Melbourne и HMAS Parramatta. Также южнокорейская сторона использует в учениях четыре других военных корабля, морской патрульный самолет P-3C и вертолеты Lynx и MH-60.

"Благодаря этой операции военно-морской флот еще больше укрепит свои возможности для проведения совместных учений по борьбе с различными угрозами, которые могут произойти на море", - отметил член командования флота Республики Корея, вице-адмирал Чой Сонг Мо.