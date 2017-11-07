Как сохранить вашу криптовалюту в безопасности?

Инвесторы по-прежнему сталкиваются с большой нестабильностью и риском в отношении криптовалют. Угрозы не просто абстрактны или теоретичны. Речь идет о появлении новых видов мошенничества, среди которых есть и "забытые старые". В их число входят фальшивый кошелек, настроенный на то, чтобы обмануть пользователей, способы мошенничества украсть частные криптографические ключи, а также поддельные схемы совершения транзакций, сообщает ЕНВ.

Залогом безопасности криптовалюты считается децентрализация денежных потоков и анонимность цифровых транзакций. Однако, эти характеристики майнинга, не делают криптовалюты менее восприимчивыми к простому, проверенному временем жульничеству.

За прошедшее время увеличилось количество фишинговых (мошеннических, - прим. ред.) поисковых систем, через которые рекламируются вредоносные торговые сайты под видом законных биткоин-бирж. Также появились и особые вирусы в сфере криптовалюты. Так, с помощью трояна под названием CryptoShuffler злоумышленники уже украли тысячи долларов. Появлявшийся на компьютерах вирус фиксировал адреса биткойн-кошельков и передавал их своим создателям.

Впрочем, несколько простых шагов могут помочь тем, кто сегодня имеет дело с криптовалютой – будь то с биткойном, монеро или с какими-нибудь другими. Все эти принципы очень просты. Подобно тому, как вы можете держать свои деньги на виду или складывать их в сейф, вы подобным образом можете управляеть своей криптовалютой.

Ключевым шагом для защиты вашей криптовалюты является хранение чего-либо значимого значения в аппаратном кошельке – физическом устройстве, таком как USB-накопитель, который локально хранит ваши личные ключи и валюту и не подключен к интернету. Эксперты предостерегают от хранения большого количества крипто-монет в приложениях с цифровым кошельком на вашем смартфоне или компьютере. Интернет предлагает злоумышленнику слишком много возможностей проникнуть в ваш кошелек или обмануть вас в предоставлении доступа к средствам.

Защищенные аппаратные кошельки, такие как Trezor или Ledger Nano S, стоят около $100 или меньше. Вы просто выбираете PIN-код и "секретный код" восстановления (обычно это набор слов и цифр) на случай, если вы забыли свой ПИН-код или есть какая-то неисправность кошелька. Это довольно надежная защита, поэтому убедитесь, что вы сохранили копии своего ПИН-кода и секретного кода где-то в надежном месте, куда есть доступ только для вас.

Ваше устройство также не должно быть слишком далеко от вас; вы можете хранить резервные копии своих монет на любом внешнем запоминающем устройстве, например, на переносном жестком диске. Просто убедитесь, что вы не раскрыли данные, если устройство потеряно или украдено. Вы даже можете подумать о том, чтобы сделать резервную копию, которую оставите в сейфе.

Недостатком аппаратного кошелька является то, что он делает транзакции немного "громоздкими". Если вам нужен более гибкий доступ к вашей криптовалюте, эксперты предлагают хранить небольшую сумму в приложении. Совет: храните в приложении только ту сумму, которую вы захотите использовать, и никогда не давайте никому ваш секретный ключ.

Такие приложения, как Mycelium Wallet, которые совместимы с популярными аппаратными кошельками, могут сделать вашу настройку более плавной. И некоторые приложения, такие как Samourai Wallet, работают с приоритетом функций надежности, используя шифрование и настройки конфиденциальности. Тем не менее, не доверяйте ни одному приложению слишком большое количество криптовалюты.

Кроме того, обратите внимание на то, где вы храните свои секретные ключи, позволяющие выходить на blockchain. Всегда держите их в зашифрованном виде и старайтесь не оставлять их на устройствах, которые вы используете все время для множества различных задач (например, на личном персональном компьютере).

Все эти рекомендации исходят из общих правил безопасности, но они особенно полезны для снижения воздействия самых обычных криптовалютных мошенников, которые могут воспользоваться такими функциями, как повторный пароль, отсутствие требования к аутентификации, и пройти "через парадную дверь" в одну из ваших учетных записей.

Можно взять, к примеру, троянский вирус CryptoShuffler, который изначально появился более года назад, и на прошлой неделе снова начал свою работу. Он показывает, как могут быть созданы основные криптовалютные схемы мошенничества. Вредоносная программа работает, скрываясь на компьютере жертвы и пассивно контролируя буфер обмена, ожидая, что пользователь скопирует адрес биткойн-кошелька. Когда он видит строку чисел, которая выглядит соответствующим образом, CryptoShuffler просто начинает подменять идентификатор кошелька, который жертва использует для платежей. Если пользователь вовремя не почувствует подвоха, транзакция проходит, и деньги уходят к мошенникам.

Лучший способ защититься от подобной атаки – просто тщательно отслеживает все транзакции и предпринимать шаги по защите ваших активов, чтобы вы знали, что ваши данные не были обнаружены.