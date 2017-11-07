ТОФ получил новейшее многофункциональное водолазное судно

Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ
Многофункциональный модульный катер "СМК-2177" является вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М. Он построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе текущего года, сообщает ЕНВ.
Судно разработано ОАО "КАМПО" (г. Орехово-Зуево), и является развитием проекта модульных катеров, которые хорошо зарекомендовали себя в период службы на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. На основании практического опыта их использования в новый проект внесены существенные изменения. "СМК-1277" обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, улучшенными условиями обитаемости, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.
Планируется, что через несколько дней во Владивостоке состоится торжественная церемония подъёма флага на новом катере.
Многофункциональный модульный катер проекта 23370М представляет собой судно катамаранного типа, позволяющее размещать на площади палубы большое количество техники и оборудования в специальных функциональных модулях в контейнерном исполнении.
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