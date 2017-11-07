Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

06 ноября 2017, 14:00
ТОФ получил новейшее многофункциональное водолазное судно

ТОФ получил новейшее многофункциональное водолазное судно

Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ

Многофункциональный модульный катер "СМК-2177" является вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М. Он построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе текущего года, сообщает ЕНВ.

Судно разработано ОАО "КАМПО" (г. Орехово-Зуево), и является развитием проекта модульных катеров, которые хорошо зарекомендовали себя в период службы на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. На основании практического опыта их использования в новый проект внесены существенные изменения. "СМК-1277" обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, улучшенными условиями обитаемости, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.

Планируется, что через несколько дней во Владивостоке состоится торжественная церемония подъёма флага на новом катере.

Многофункциональный модульный катер проекта 23370М представляет собой судно катамаранного типа, позволяющее размещать на площади палубы большое количество техники и оборудования в специальных функциональных модулях в контейнерном исполнении.

Метки: водолазное судно, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны спасают амурских тигров и уссурийских оленейПарашютисты-десантники Авиалесоохраны спасают амурских тигров и уссурийских оленей
вчера, 18:40
Пожар в заповеднике возник в результате нарушения правил пожарной безопасности населением
Дискуссионная площадка о роли СМИ в реализации государственной политики прошла во ВладивостокеДискуссионная площадка о роли СМИ в реализации государственной политики прошла во Владивостоке
03 ноября 2017, 22:30
Одной из самых актуальных тем стала коммуникация журналистов с общественностью
Почта России откроет во Владивостоке пять почтовых отделений нового форматаПочта России откроет во Владивостоке пять почтовых отделений нового формата
03 ноября 2017, 17:30
В ноябре начинается ремонт пяти почтовых отделений Владивостока

Последние новости

В Соединённых Штатах бывший военный устроил стрельбу в церквиВ Соединённых Штатах бывший военный устроил стрельбу в церкви
сегодня, 00:40
Погибли, по меньшей мере, 30 человек
Бельгийские власти выпустили из-под стражи бывшего главу Каталонии и его соратниковБельгийские власти выпустили из-под стражи бывшего главу Каталонии и его соратников
вчера, 23:00
В Бельгии отпустили опального каталонского экс-лидера Карлеса Пучдемона и четырёх его бывших министров под подписку о невыезде
Плавающие жилые кварталы могут быть решением жилищного кризиса в ГонконгеПлавающие жилые кварталы могут быть решением жилищного кризиса в Гонконге
вчера, 20:00
Ученые из Гонконга представили властям планы по расширению территории города

От первого лица

Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.10.2017 16:10
Андрей Тарасенко дал стивидорам Находки новое поручение 1
24.10.2017 16:20
Японская делегация вновь посетит Курильские острова 1
25.10.2017 14:00
В избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидов 1
25.10.2017 14:30
В Приморье перед судом предстанет предполагаемый моторист-контрабандист 1
29.10.2017 18:10
Новогодние подарки ручной работы набирают популярность у приморцев 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+