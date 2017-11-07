В Токио состоялся митинг протеста против политики Трампа

В Токио состоялся митинг протеста против политики президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Около 100 человек собралось в воскресенье в столичном районе Сибуя.

Этот митинг был организован японским отделением Демократической партии США. В числе участников митинга находились и американские граждане, проживающие в Японии.

Участники этой акции заявляли, что политика Трампа приводит только к увеличению социального неравенства. Они скандировали "Любовь, а не ненависть", заявляя о своем единстве, которое невозможно разделить. Они также держали плакаты с требованиями, чтобы Трамп перестал помещать в соцсети Twitter свои высказывания о Северной Корее и отказался от военного решения проблем с этой страной.