Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

06 ноября 2017, 12:30
В Токио состоялся митинг протеста против политики Трампа

В Токио состоялся митинг протеста против политики Трампа

На митинге присутствовало около 100 протестующих

В Токио состоялся митинг протеста против политики президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Около 100 человек собралось в воскресенье в столичном районе Сибуя.

Этот митинг был организован японским отделением Демократической партии США. В числе участников митинга находились и американские граждане, проживающие в Японии.

Участники этой акции заявляли, что политика Трампа приводит только к увеличению социального неравенства. Они скандировали "Любовь, а не ненависть", заявляя о своем единстве, которое невозможно разделить. Они также держали плакаты с требованиями, чтобы Трамп перестал помещать в соцсети Twitter свои высказывания о Северной Корее и отказался от военного решения проблем с этой страной.

Метки: митинг, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Компания Nikon закрывает свое предприятие в КитаеКомпания Nikon закрывает свое предприятие в Китае
31 октября 2017, 13:40
Китайская дочерняя компания выпускала компактные камеры и объективы
Subaru стал вторым автопроизводителем, признавшим допуск несертифицированных рабочих к производствуSubaru стал вторым автопроизводителем, признавшим допуск несертифицированных рабочих к производству
27 октября 2017, 17:50
Это стало известно после проведения проверок министерством транспорта Японии
Стартовал Токийский международный кинофестивальСтартовал Токийский международный кинофестиваль
26 октября 2017, 15:40
Председателем жюри выступит американский актер и режиссер Томми Ли Джонс

Последние новости

В Соединённых Штатах бывший военный устроил стрельбу в церквиВ Соединённых Штатах бывший военный устроил стрельбу в церкви
сегодня, 00:40
Погибли, по меньшей мере, 30 человек
Бельгийские власти выпустили из-под стражи бывшего главу Каталонии и его соратниковБельгийские власти выпустили из-под стражи бывшего главу Каталонии и его соратников
вчера, 23:00
В Бельгии отпустили опального каталонского экс-лидера Карлеса Пучдемона и четырёх его бывших министров под подписку о невыезде
Плавающие жилые кварталы могут быть решением жилищного кризиса в ГонконгеПлавающие жилые кварталы могут быть решением жилищного кризиса в Гонконге
вчера, 20:00
Ученые из Гонконга представили властям планы по расширению территории города

От первого лица

Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.10.2017 16:10
Андрей Тарасенко дал стивидорам Находки новое поручение 1
24.10.2017 16:20
Японская делегация вновь посетит Курильские острова 1
25.10.2017 14:00
В избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидов 1
25.10.2017 14:30
В Приморье перед судом предстанет предполагаемый моторист-контрабандист 1
29.10.2017 18:10
Новогодние подарки ручной работы набирают популярность у приморцев 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+