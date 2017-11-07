Карлес Пучдемон сдался полиции в Бельгии

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе. Об этом заявил на пресс-конференции представитель прокуратуры, сообщает ЕНВ.

В полицию также пришли четыре бывших члена каталонского правительства. В настоящее время все они задержаны на 24 часа. Дела задержанных должен рассмотреть судья, который решит, оставить ли их под стражей или отпустить под залог, сообщил представитель бельгийской прокуратуры.

Если судья решит оставить их под арестом, у Бельгии будет 60 дней, чтобы выдать подозреваемых Испании. Но если арестованные не будут выдвигать юридически обоснованные возражения, передача может произойти в течение нескольких дней.

Страна может отклонить европейский ордер на арест, если есть опасения, что экстрадиция нарушит права подозреваемого. Основанием для отклонения запроса на арест и выдачу подозреваемых могут также стать дискриминация по религиозным, расовым или политическим мотивам.

3 ноября был выдан ордер на арест Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства. Им предъявлено обвинение в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.

Ранее Пучдемон потребовал освободить бывших членов правительства автономии, помещённых судом под арест. Он добавил, что считает арест обвиняемых в мятеже и растрате бюджетных средств чиновников Каталонии "тяжелейшим покушением на демократию и ударом по парламентским выборам в регионе в декабре".

Он также призвал сторонников независимости сформировать общий список для внеочередных парламентских выборов в регионе 21 декабря. Он отметил, что этот шаг станет демонстрацией объединения всех демократов Каталонии "ради свободы политических заключённых и республики".

Напомним, 1 октября в Каталонии прошёл референдум о выходе автономии из состава Испании. В голосовании участвовали 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Жители Каталонии настаивают на своей исторической самобытности. На каталонском языке говорят 7,5 млн человек.