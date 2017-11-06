В правительстве определили, сколько понадобится трудовых мигрантов в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления правительства "Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2018 год", сообщает ЕНВ.

В целях обеспечения возможности увеличения потребности субъектов РФ в привлечении иностранных работников, прибывающих в страну на основании визы, в течение 2018 года предусмотрено установление резерва потребности в размере 30% от потребности субъектов Российской Федерации, что составляет 32405 человек. При этом, общая потребность страны в трудовых мигрантах, согласно подсчетам Минтруда, составляет 108018 человек. Исходя из вышеизложенного, предлагается определить потребность иностранных "рабочих рук" на 2018 год в размере 140423 человек, что составляет 79,3% от потребности на 2017 год.

Объёмы квоты позволят выполнить спрос работодателей, реализовать различные инвестиционные проекты, которые необходимы, к примеру, для проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Авторы проекта постановления отмечают, что потребность в иностранных работниках на следующий год определена на основании предложений исполнительных органов власти субъектов РФ и сформирована с учетом ситуации на рынке труда, демографической ситуации, принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов, возможностей обустройства иностранных граждан.