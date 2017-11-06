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Экономика

05 ноября 2017, 18:20
Роспотребнадзор хочет запретить организациям требовать непредусмотренные законом персональные данные

Роспотребнадзор хочет запретить организациям требовать непредусмотренные законом персональные данные

Такие организации будут штрафовать

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы проекты федеральных законов, разработанных Роспотребнадзором России. Поправки касаются изменений в КоАП и в закон "О защите прав потребителей", сообщает ЕНВ.

Роспотребнадзор предлагает ввести штраф организациям, которые принуждают своих клиентов предоставлять персональные данные, если те не предусмотрены законодательством Российской Федерации. Исходя из текста законопроекта, за принуждение потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа в заключении, исполнении, изменении или расторжении каких-либо договоров с организацией предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей для должностных и от 10 до 20 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, ведомство предлагает внести изменения в 16 и 40 статьи Закона РФ "О защите прав потребителей". Согласно поправкам, потребителям, во что бы то ни стало, организация обязана предоставить обоснования необходимости предоставления персональных данных.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что указанные нововведения призваны ограничить практику принудительного предоставления персональных данных потребителями для целей, не связанных с заключением и исполнением договора. 

Метки: Роспотребнадзор

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