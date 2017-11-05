Ученые ТИНРО-Центра отчитались о масштабных исследованиях в северной части Тихого океана

В Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре Росрыболовства (ФГБНУ "ТИНРО-Центр") состоялось заседание биологической секции Ученого совета, на котором представлен рейсовый отчет научно-исследовательского судна "ТИНРО". Специалисты выполняли донную траловую съемку в Охотском море и комплексную пелагическую съемку в охотоморских и тихоокеанских водах южных Курильских и Командорских островов, а также юго-западной части Берингова моря летом-осенью текущего года, сообщает ЕНВ.

Как сообщил заведующий лабораторией ресурсов дальневосточных и арктических морей Игорь Глебов, в июне-августе исследования проводились в восточной части Охотского моря, в пределах западно-камчатского шельфа.

Учтенная биомасса донных рыб на обследованной акватории составила 2 млн тонн, из которых более 1 млн тонн пришлось на Западно-Камчатскую и около 1 млн тонн - на Камчатско-Курильскую подзоны. Более 87% биомассы донного ихтиоцена составили семейства камбаловых (56,2%), тресковых (14,7%) и рогатковых (17%). Биомасса ценной в промысловом отношении желтоперой камбалы составила 278 тыс. тонн (14,1% донного ихтиоцена). Биомасса еще одной ценной промысловой камбалы – двулинейной была оценена в 73,3 тыс. тонн, основу этого вида формировали особи промысловых размеров.

У тресковых основу биомассы (76,9%) формировала навага (226 тыс. тонн), концентрация плотных скоплений отмечались на изобатах менее 50 м. Трески учтено 68 тыс. тонн, из них 49,1 тыс. тонн - в Камчатско-Курильской и 18,9 тыс. тонн - в Западно-Камчатской подзонах.

Биомасса белокорого палтуса оценена в 8,6 тыс. тонн, из которых 4,1 тыс. тонн было учтено в Камчатско-Курильской и 4,5 тыс. тонн - в Западно-Камчатской подзонах.

Главный промысловый объект – минтай, встречался в диапазоне глубин 15-409 м по всему обследованному району. Биомасса половозрелого минтая в придонных горизонтах оценена в 1,84 млн тонн. Учтенный биологический объем сельди составил 48,8 тыс. тонн, мойвы, встречающейся в прибрежных районах обеих подзон, оценен в 5 тыс. тонн.

Также одной из задач съемки был учет еще одного значимого для промысла объекта – камчатского краба. Численность его самцов оценена в 110,1 млн экземпляров, молоди – 45,4 млн, самок – 73,9 млн, что значительно превышает оценки последних нескольких лет.

Скопления синего краба отмечены только в Западно-Камчатской подзоне. Численность промысловых самцов этого вида на обследованной акватории в Западно-Камчатской подзоне оценена в 15,3 млн экземпляров, что выше показателей учета 2016 года на 34%.

Произошло ожидаемое снижение объема краба-стригуна Бэрди. Численность самцов промыслового размера оценена всего в 20,2 млн экземпляров. Численность промысловых самцов волосатого краба западнокамчатского шельфа оценена в 4,9 млн экземпляров, что несколько уступает данным 2015 года. Учетный запас северной креветки составил 23,3 тыс. тонн, самые высокие уловы отмечались в Камчатско-Курильской подзоне на глубинах 201-250 м и составили в среднем 15,9 кг на траление.

Второй этап экспедиции НИС "ТИНРО" после частичной смены научной группы началась с охотоморских вод южных Курил и продолжилась в пределах 200-мильной зоны и открытых водах северо-западной части Тихого океана (СЗТО). По словам ведущего научного сотрудника ТИНРО-Центра Александра Старовойтова, на данном этапе было выполнено 72 траления и аналогичное количество станций на акватории суммарной площадью 587 тыс. км². Учтенные численность и биомасса всех гидробионтов по данным траловой съемки составили 50,8 млрд экземпляров и 3,4 млн тонн.

Основу биомассы ихтионектона формировала японская скумбрия – 1,6 млн тонн, большая часть которой (1,2 млн тонн, или 76%) была учтена в пределах 200-мильной зоны обследованных районов СЗТО. Второе место по биомассе с оценкой 1,07 млн тонн на акватории съемки занимала дальневосточная сардина.

Биомасса пятнистой скумбрии была в четыре раза выше в восточных районах съемки (здесь ее было учтено 183 тыс. тонн), где она занимала третье место среди прочих видов нектона после японской скумбрии и сардины.

Существенно меньшими в открытых водах СЗТО оказались учтенные биомассы мезопелагических рыб и акул. Итоговая оценка объема головоногих моллюсков также была в вчетверо ниже учтенной в сопредельном западном регионе СЗТО – 6 тыс. тонн против 24 тыс. тонн.

Из двух рассматриваемых районов только в пределах 200-мильной зоны в уловах были отмечены сайра и японский морской лещ, биомассы которых были оценены в 14 и 3,3 тыс. тонн, соответственно.

Японская скумбрия отмечалась практически повсеместно. Уловы ее составляли от 1 экземпляра до 32 тыс. экземпляров на час траления. Четыре траления показали результат, превысивший 1 тонну или, в пересчете на численность, более 6 тыс. экземпляров. Максимальный улов японской скумбрии, отмеченный за пределами, ИЭЗ составил 2,8 тонны на час траления (9,5 тыс. экземпляров).

Южноазиатская скумбрия была не столь широко распространена как японская и отмечена лишь в 28 тралениях из 72. Наибольшие ее уловы зафиксированы в восточных районах съемки. Единственный максимальный улов этого вида на час траления составил 2,8 тонны, а средний улов южноазиатской или пятнистой скумбрии в этом году составил 1 тыс. 800 экземпляров на час траления или в весовом выражении – 127 кг.

Наиболее высокие уловы дальневосточной сардины, как в количественном, так и весовом выражении (более 1,5 тонны за часовое траление) отмечены в южных прикурильских районах в области обширного циклонического вихря фронтальной зоны системы Ойясио–Куросио, где температура на поверхности океана составляла 13-16°С. Еще один значимый улов (более 3 тонн за час траления) был получен за пределами исключительной экономзоны России.

По сравнению с результатами аналогичных исследований, проведенных НИС "Профессор Кагановский" в июне 2017 года, когда скопления дальневосточной сардины концентрировались преимущественно на южных участках ИЭЗ России и к востоку за ее пределами, в августе вследствие летнего прогрева вод они были рассредоточены по полигону съемки и в большей степени привязаны к акватории, прилегающей к островам Итуруп и Уруп.

На фоне двух предыдущих лет в августе – начале сентября 2017 года величина запаса дальневосточной сардины в пределах акватории исследований оценена на среднем уровне – немногим более 1 млн тонн.

Однако необходимо учитывать, что в 2015-2016 годах съемки в СЗТО были проведены в более ранние сроки (примерно на 2-3 недели) и нельзя сбрасывать со счетов, динамику изменений в регионе в ходе сезонных синоптических и гидрологических процессов, высокую миграционную активность косяков сардины и процент промыслового изъятия.

Также на НИС "ТИНРО" были выполнены гидроакустические измерения скоплений, показавшие более высокие оценки численности и биомассы скумбрии и сардины.

Основные скопления сардины и скумбрии зарегистрированы в приповерхностных горизонтах в пределах слоя до 25 м. В светлое время суток эти скопления фиксировались эхолотом в виде косяков высокой плотности преимущественно на глубинах до 20 м.

Следующим этапом экспедиции научно-исследовательского судна стала траловая съемка верхней эпипелагиали западной части Берингова моря и сопредельных тихоокеанских вод Командорских островов (с 14 по 30 сентября).

За это время в западной части Берингова моря и сопредельных водах Тихого океана было выполнено 46 станционных тралений в поверхностном горизонте. Площадь обследованной акватории в сумме составила 361 тыс. км2.

По результатам съемки численность и биомасса нектона и макропланктона в верхней эпипелагиали западной части Берингова моря и сопредельных водах Тихого океана составили 16 млрд экземпляров и 351 тыс. тонн. По биомассе в сообществе эпипелагиали доминировал ихтионектон, на долю которого пришлось 214 тыс. тонн (61%).

Процентное соотношение отдельных видов и групп в суммарной биомассе нектона осенью 2017 года выглядело следующим образом. Основу биомассы в обследованных районах западной части моря и сопредельных тихоокеанских вод составляли лососи (108 тыс. тонн, или 42% от учтенной биомассы) и колюшка (67 тыс. тонн, или 26%). На долю северного кальмара пришлось 16% от учтенной биомассы нектона, а следующие три позиции заняли сайра (13%), северный одноперый терпуг (1,2%) и тихоокеанская сельдь (0,7%)

Среди тихоокеанских лососей безусловным лидером по биомассе стали кета (55%) и нерка (35%), у которых традиционно для периода активного сезонного нагула доминировала неполовозрелая молодь.

Учетная численность и биомасса сеголеток горбуши составили 101 млн экземпляров и 7,2 тыс. тонн. Во время аналогичных съемок в сентябре-октябре 2003-2013 годов оценки численности восточнокамчатской горбуши варьировали от 51 до 148 млн экземпляров. Таким образом, численность очередного поколения восточноберинговоморской горбуши нечетных лет ската соответствовала среднему многолетнему уровню, что не может быть признаком смены доминант между поколениями четных и нечетных лет нереста.

В связи с сокращением акватории съемки численность сеголеток кеты ожидаемо оказалась одной из самых низких в ряду лет – в западной части моря было учтено 6,13 млн экземпляров при биомассе – 0,45 тыс. тонн. Суммарная численность неполовозрелой нагульной молоди кеты по результатам съемки была оценена в 54,5 млн экземпляров, а биомасса составила 55,2 тыс. тонн.

Еще один вид лососей традиционно многочисленный в западной части Берингова моря в период летнего и осеннего нагула – нерка. По результатам осенней съемки, суммарная численность неполовозрелой молоди этого вида в пределах обследованных районов составила 45 млн экземпляров, биомасса 37 тыс. тонн. Численность и биомасса посткатадромной молоди нерки на обследованной акватории также, как и сеголеток кеты, оказались не высоки: всего было учтено 4,3 млн экземпляров и менее 1 тыс. тонн (0,96 тыс. тонн).

Ученый совет принял оба представленных рейсовых отчета с высокой оценкой, обратив внимание на важность этих исследований, сложность и многозадачность рейса, а также рекомендовал премировать экипаж и членов научной группы согласно существующему положению.