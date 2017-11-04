Дискуссионная площадка о роли СМИ в реализации государственной политики прошла во Владивостоке

Дискуссионная площадка на тему и "Роль СМИ в реализации государственной национальной политики на территории Приморского края" прошла сегодня в Доме ученых Дальневосточного отделения Российской академии наук. Одной из самых актуальных тем стала коммуникативная составляющая СМИ в отношении освещения некоторых общественно важных мероприятий Приморья, сообщает ЕНВ.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления, территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти, учреждений образования и культуры, руководители национальных общественных объединений, религиозных организаций, эксперты, а также журналисты. В рамках дискуссионной площадки, в частности, велась речь о "вялом" интересе журналистов к "проблемным" аспектам межэтнических отношений на территории региона, либо освещении их в негативном свете.

Старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук, заместитель председателя Ассамблеи народов Приморского края, член Совета по межнациональным отношениям при администрации Приморского края Галина Ермак в своем выступлении отметила:

"В 2017 голу наш институт участвовал в общероссийском исследовании межнациональных отношений. Проведенная работа показала, что отношение СМИ к проблемам, которые связаны с межэтническими отношениями, изобилует штампами и негативом. Как правило, сюжеты связаны с так называемым "исламским нашествием". Особенно это касалось Приморского края, куда приезжают многочисленные гости с Кавказа, из Узбекистана, Киргизии – как правило, исповедующие ислам. И только в последнее время отношение СМИ начало меняться в лучшую сторону, – благодаря Стратегии государственной национальной политики РФ".

При этом, эксперт подчеркнула в своем выступлении уникальность Российского государства в разрезе проблемных ситуаций в области межэтнических отношений:

"У нас 21 административно-территориальный субъект создан по национальному признаку. То есть, возможно, именно из-за отсутствия единой управленческой системы мы имеем некоторые проблемные ситуации межэтнических отношений. Все они четко изложены экспертами в стратегии государственной национальной политики. В 2015 году было создано федеральное агентство по делам национальностей, которое поставило первостепенную задачу – унификацию вертикали исполнительной власти субъектов РФ. Очень важно, когда федеральные законы прописываются на региональном уровне. Например, один из законов касается коренных малочисленных народов. Сегодня мы должны гордиться, например, что все немногочисленное казачество ДФО входит в уссурийское казачье войско, которое сегодня расположено на территории Хабаровского края".

С ее слов, безусловно, все это необходимо освещать в средствах массовой информации. Следует признать, что такое освещение происходит не слишком активно. В защиту СМИ, можно привести такой факт: только в столице Приморья работает более 60-ти средств массовой информации различного формата – от радио/телевидения и крупных медиа-холдингов до небольших интернет-порталов. Очевидно, что в условиях жесткой конкуренции, способ выжить здесь один – поиск интересных инфоповодов, способствующих повышению рейтингов СМИ и, как следствие, привлечение платного контента в рамках субсидированной, коммерческой работы и прочих источников заработка. Не стоит забывать, журналистская деятельность – далека от хобби. Это то, что кормит его ежедневно. В этой связи, спрос рождает предложение. К сожалению, не все мероприятия, куда приглашают журналистов, представляют для них интерес. И это, как говорится, устойчивый факт – "не мы такие, жизнь такая".

Руководитель региональной общественной организации "Приморский краевой центр украинской культуры Анатолия Криля "Горлица", член совета по межнациональным отношениям при администрации Приморского края, журналист Татьяна Ткаченко, задается правильным и справедливым вопросом: почему же СМИ недостаточно освещают мероприятия, такие важные для приморцев и для региона в целом?

"Каждый раз, при подготовке какого либо мероприятия, я оповещаю и приглашаю представителей СМИ. При этом, часто слышу высказывание – "нашему изданию это не интересно". В корне с этим не согласна. Я сама журналист и считаю, что каждое событие, в котором можно найти нечто полезное, представляет интерес для СМИ. Живой пример: буквально два дня назад в этом самом зале мы подводили итоги конкурса среди работников государственной сферы по реализации национальной политики. И не было никого из журналистов. А вот интересных проектов было много. Ведь это бесценная информация, которую можно повседневно использовать в журналистской практике. Часто слышу – "удивите нас, и мы осветим мероприятие". Но создание искусственного повода для привлечения определенного контингента читателей не входит в наши задачи. Мы работаем над тем, что считаем нужным и важным, мы стремимся приобщать детей к человеческим ценностям, рассказать подрастающему поколению о своих корнях, истории, привить им доброе, светлое – только в таких условиях может вырасти достойный гражданин своей страны, надежный друг и ответственный работник", - высказала свою точку зрения в рамках доклада на дискуссионной площадке Татьяна Ткаченко.

Не остался в стороне от болезненной темы и заместитель генерального директора ГТРК "Владивосток" Сергей Землянский. Он пояснил, что, по большому счету, недостатка информации о межнациональных отношениях, в СМИ сегодня нет. А вот о русских людях говорят, почему-то, намного меньше. "Мы часто делаем интересные сюжеты о мероприятиях в контексте межэтнических отношений. При этом, формат рассказов каждый раз меняется. То это обычные жители, допустим, российско-китайская семья, то – представители диаспор, в других случаях – представители власти. Но, определенно, есть недостаток информирования о жизни русских жителей в Приморье. Мы даже шутим иногда: "судя по нашим репортажам, в Приморье живут все, кроме русских". Это один момент. Другая проблема – закрытая тема приморских школ. Не секрет, что в связи с приездом на территорию региона многочисленных наших иностранных соседей, в последние годы состав учащихся в школьных заведениях изменился. В связи с этим, возникают проблемы межличностных конфликтных отношений между детьми, но обсуждать их ни директора, ни педагоги не желают. Информацию получаем практически всегда из уст смелых родителей, которые понимают, что бояться обсуждать такие проблемы публично – значит усугублять проблемы, как учителей, так и самих учащихся, а соответственно, и родителей", – рассказал он.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что роль СМИ в масштабах не только страны или региона, но даже небольшого населенного пункта, переоценить сложно. Однако, приходится расставлять приоритеты. Все интересные нужные и важные для просвещения людей мероприятия осветить невозможно априори. Но журналисты определенно прилагают к этому много сил, работая, порой, практически, на общественных началах. И, как сказала Татьяна Ткаченко, нам есть куда стремиться, и есть над чем работать, потому что общественная жизнь и СМИ – понятия неразделимые.