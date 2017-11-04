Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

03 ноября 2017, 22:10
Логотип China Railway Group Limited

Инвестор из КНР предлагает построить железную дорогу Харбин-Владивосток

China Railway Group Limited станет генеральным подрядчиком проекта

Строительство высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток обсудил сегодня в Пекине глава Минвостокразвития Александр Галушка с генеральным директором China Railway Dongfang Group Цай Цзэминем, представлявшим интересы корпорации China Railway Group Limited, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу российского министерства.

В проекте создания скоростной магистрали от Харбина до Владивостока учитывается прокладка почти 380 км путей со строительством 12 станций. Прокладка линии от Муданцзяня до Харбина уже осуществляется, таким образом ж/д линия Муданцзянь-Владивосток будет соединена с железными дорогами Китая. Планируется, что скорость движения будет составлять 250 км/ч. Стоимость проекта, по предварительным расчетам, может составить до 19 млрд долларов США.

"Мы является одними из самых крупных строительных подрядчиков Китая и входим в 500 крупнейших предприятий мира, находясь на 55 позиции рейтинга Fortune Global. 71 процент всех железных дорог КНР построено нашей компанией. Из них 95 процентов – электромагистрали", - сказал глава китайской компании-инвестора Цай Цзэминь.

China Railway Dongfang Group работает на зарубежных рынках более 20 лет и обладает всеми компетенциями в области проектирования, строительства и инвестирования в транспортную инфраструктуру. Компанией реализован ряд крупных проектов в таких областях как строительство метро, участков железных дорог, которые по расстоянию могут быть сопоставлены с железной дорогой Харбин – Владивосток. Общий объем проектов, который реализуется сейчас компанией, оценивается в 3 миллиарда долларов США.

Метки: железная дорога, инвестор

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Оборот товаров с Китаем увеличен на 33% на Дальнем ВостокеОборот товаров с Китаем увеличен на 33% на Дальнем Востоке
вчера, 18:00
За последний год товарооборот КНР и ДФО достиг 4,8 миллиардов долларов
Компания Razer представила свой первый смартфонКомпания Razer представила свой первый смартфон
вчера, 17:00
Razer Phone появится в продаже за рубежом с 17 ноября
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Приморье достиг 36 млрд. рублейКредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Приморье достиг 36 млрд. рублей
02 ноября 2017, 15:10
Он увеличился на 6,5% с начала года

Последние новости

Дискуссионная площадка о роли СМИ в реализации государственной политики прошла во ВладивостокеДискуссионная площадка о роли СМИ в реализации государственной политики прошла во Владивостоке
вчера, 22:10
Одной из самых актуальных тем стала коммуникация журналистов с общественностью
Установлена причина теракта в Нью-ЙоркеУстановлена причина теракта в Нью-Йорке
вчера, 19:00
Целью террориста было скопление людей, празднующих Хэллоуин
Путин встретился с бывшими губернаторамиПутин встретился с бывшими губернаторами
вчера, 18:20
На встрече с главой государства был и экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский

От первого лица

Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1
24.10.2017 16:10
Андрей Тарасенко дал стивидорам Находки новое поручение 1
24.10.2017 16:20
Японская делегация вновь посетит Курильские острова 1
25.10.2017 14:00
В избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидов 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+