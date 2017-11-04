Инвестор из КНР предлагает построить железную дорогу Харбин-Владивосток

Строительство высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток обсудил сегодня в Пекине глава Минвостокразвития Александр Галушка с генеральным директором China Railway Dongfang Group Цай Цзэминем, представлявшим интересы корпорации China Railway Group Limited, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу российского министерства.



В проекте создания скоростной магистрали от Харбина до Владивостока учитывается прокладка почти 380 км путей со строительством 12 станций. Прокладка линии от Муданцзяня до Харбина уже осуществляется, таким образом ж/д линия Муданцзянь-Владивосток будет соединена с железными дорогами Китая. Планируется, что скорость движения будет составлять 250 км/ч. Стоимость проекта, по предварительным расчетам, может составить до 19 млрд долларов США.



"Мы является одними из самых крупных строительных подрядчиков Китая и входим в 500 крупнейших предприятий мира, находясь на 55 позиции рейтинга Fortune Global. 71 процент всех железных дорог КНР построено нашей компанией. Из них 95 процентов – электромагистрали", - сказал глава китайской компании-инвестора Цай Цзэминь.



China Railway Dongfang Group работает на зарубежных рынках более 20 лет и обладает всеми компетенциями в области проектирования, строительства и инвестирования в транспортную инфраструктуру. Компанией реализован ряд крупных проектов в таких областях как строительство метро, участков железных дорог, которые по расстоянию могут быть сопоставлены с железной дорогой Харбин – Владивосток. Общий объем проектов, который реализуется сейчас компанией, оценивается в 3 миллиарда долларов США.