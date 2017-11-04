Установлена причина теракта в Нью-Йорке

Американские следователи заявляют, что водитель грузовика Сайфулло Саипов, насмерть задавивший 8 человек в Нью-Йорке сообщил о намеренном характере своих действий. По его словам, террористическая акция была направлена на скопление людей, отмечавших Хэллоуин, сообщает ЕНВ.

Федеральные прокуроры в среду подали обвинения в терроризме против подозреваемого в совершении теракта 31 октября в Нью-Йорке Сайфулло Саипова. По версии следствия, иммигрант из Узбекистана во вторник выехал на грузовике на велосипедную дорожку в Нижнем Манхэттене, в результате чего погибли восемь человек и были ранены двенадцать.

Как считается, террорист тщательно подготовился к атаке. Следователи цитируют Саипова, заявляя, что он был вдохновлен видеоматериалами боевиков Исламского Государства. Он начал планировать нападение примерно год назад. Саипов рассказал следствию, что два месяца назад он решил использовать автомобиль для атаки на скопление людей.

Как сообщается, Сайфулло Саипов репетировал своё нападение заранее. За неделю до теракта он арендовал грузовик, на котором 31 октября был совершен наезд на пешеходов. Как отмечают следователи, террорист изначально планировал продолжить движение по Бруклинскому мосту, чтобы охватить большее количество людей.

Президент США Дональд Трамп жёстко отреагировал на теракт и потребовал для преступника смертной казни. Об этом он написал в своём Твиттере: "Нью-Йоркий террорист убил восемь человек, тяжело ранил двенадцать. Он должен быть казнён!" Более того, после теракта президент Соединённых Штатов высказался о том, что лотерея грин-карт может быть отменена из-за того, что благодаря им в стану попадают "непроверенные люди".

Сайфулло Саипов иммигрировал в США по грин-карте в 2010 году.