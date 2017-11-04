Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

03 ноября 2017, 19:00
Установлена причина теракта в Нью-Йорке

Установлена причина теракта в Нью-Йорке

Целью террориста было скопление людей, празднующих Хэллоуин

Американские следователи заявляют, что водитель грузовика Сайфулло Саипов, насмерть задавивший 8 человек в Нью-Йорке сообщил о намеренном характере своих действий. По его словам, террористическая акция была направлена на скопление людей, отмечавших Хэллоуин, сообщает ЕНВ.

Федеральные прокуроры в среду подали обвинения в терроризме против подозреваемого в совершении теракта 31 октября в Нью-Йорке Сайфулло Саипова. По версии следствия, иммигрант из Узбекистана во вторник выехал на грузовике на велосипедную дорожку в Нижнем Манхэттене, в результате чего погибли восемь человек и были ранены двенадцать.

Как считается, террорист тщательно подготовился к атаке. Следователи цитируют Саипова, заявляя, что он был вдохновлен видеоматериалами боевиков Исламского Государства. Он начал планировать нападение примерно год назад. Саипов рассказал следствию, что два месяца назад он решил использовать автомобиль для атаки на скопление людей.

Как сообщается, Сайфулло Саипов репетировал своё нападение заранее. За неделю до теракта он арендовал грузовик, на котором 31 октября был совершен наезд на пешеходов. Как отмечают следователи, террорист изначально планировал продолжить движение по Бруклинскому мосту, чтобы охватить большее количество людей.

Президент США Дональд Трамп жёстко отреагировал на теракт и потребовал для преступника смертной казни. Об этом он написал в своём Твиттере: "Нью-Йоркий террорист убил восемь человек, тяжело ранил двенадцать. Он должен быть казнён!" Более того, после теракта президент Соединённых Штатов высказался о том, что лотерея грин-карт может быть отменена из-за того, что благодаря им в стану попадают "непроверенные люди".

Сайфулло Саипов иммигрировал в США по грин-карте в 2010 году.

Метки: США, теракт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Глава Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые посетила район мусульманского меньшинстваГлава Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые посетила район мусульманского меньшинства
вчера, 13:40
Аун Сан Су Чжи посетила запад страны впервые с начала этнического конфликта
Помощники Трампа обвиняются в связях с российскими спецслужбамиПомощники Трампа обвиняются в связях с российскими спецслужбами
02 ноября 2017, 13:50
"Российский след" вновь стал обсуждаемым в США после заявлений бывших помощников президента страны Джорджа Пападопулоса и Пола Манафорта
В Нью-Йорке произошёл терактВ Нью-Йорке произошёл теракт
01 ноября 2017, 12:30
В результате массового наезда на пешеходов, по меньшей мере, восемь человек погибли

Последние новости

Дискуссионная площадка о роли СМИ в реализации государственной политики прошла во ВладивостокеДискуссионная площадка о роли СМИ в реализации государственной политики прошла во Владивостоке
вчера, 22:30
Одной из самых актуальных тем стала коммуникация журналистов с общественностью
Инвестор из КНР предлагает построить железную дорогу Харбин-ВладивостокИнвестор из КНР предлагает построить железную дорогу Харбин-Владивосток
вчера, 22:10
China Railway Group Limited станет генеральным подрядчиком проекта
Путин встретился с бывшими губернаторамиПутин встретился с бывшими губернаторами
вчера, 18:20
На встрече с главой государства был и экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский

От первого лица

Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1
24.10.2017 16:10
Андрей Тарасенко дал стивидорам Находки новое поручение 1
24.10.2017 16:20
Японская делегация вновь посетит Курильские острова 1
25.10.2017 14:00
В избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидов 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+