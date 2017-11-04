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Политика

03 ноября 2017, 18:20
Путин встретился с бывшими губернаторами
Путин встретился с бывшими губернаторами

Путин встретился с бывшими губернаторами

На встрече с главой государства был и экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский

Нынешней осенью были отправлены в отставку одиннадцать губернаторов по всей России. Примечательно то, что все они ушли со своих должностей по собственному желанию, сообщает ЕНВ.

Между тем, в четверг, 2 ноября президент страны Владимир Путин провёл с бывшими главами регионами встречу. Глава государства поблагодарил присутствующих за работу, добавив, что они будут представлены к наградам.

Также Путин отметил, что будет хорошо, если бывшие губернаторы будут помогать новым временно исполняющим обязанности глав регионов. Помимо прочего, присутствующие на встрече бывшие губернаторы были приглашены на новогодний приём в Кремле.

Напомним, что помимо приморского губернатора Владимира Миклушевского в отставку ушли: глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Ивановской области Павел Коньков и глава Омской области Виктор Назаров.

Метки: губернатор

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