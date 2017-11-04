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Экономика

03 ноября 2017, 18:00
Оборот товаров с Китаем увеличен на 33% на Дальнем Востоке

Оборот товаров с Китаем увеличен на 33% на Дальнем Востоке

За последний год товарооборот КНР и ДФО достиг 4,8 миллиардов долларов

Товарооборот между дальневосточными регионами России и Китаем за восемь месяцев этого года вырос на 33%. Сейчас он равен 4 миллиардам 400 миллионов долларов.  достигнув 4,8 млрд долларов. В 5 раз увеличился транзит грузов через порты Дальнего Востока. Об этом рассказал председатель Китайской ассоциации туризма Ван Пин на встрече в Пекине с российской стороной, сообщает ЕНВ ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

 2 ноября состоялась 22-ая встреча глав правительств России и Китая - Дмитрия Медведева и господина Ли Кэцяна, во время которой были подведены итоги сотрудничества Китая и Дальнего Востока и обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества.

Так, руководители обстоятельно обсудили ключевые направления торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Отдельно был отмечен прогресс в совместной работе по развитию Дальнего Востока. Китайская сторона проинформировала представителей правительственного аппарата России о новых перспективах, которые, в частности, уточнялись на XIX съезде в Китае, о стратегических направлениях развития. В ходе встречи стороны вновь подтвердили неизменность крепкой дружбы между Россией и Китаем и сопряжение Евразийского экономического союза с Экономическим поясом шелкового пути.

Как говорится в сообщении Министерства по развитию Дальнего Востока, увеличилось количество и масштаб совместных инвестиционных проектов. Так, активно строятся 2 моста "дружбы" через реку Амур-Благовещенск-Хэйхэ и Нижнеленинское-Тунцзян.

По словам главы Минвостокразвития, отдельно были рассмотрены итоги специальной Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, которую возглавляют вице-премьеры двух стран Юрий Трутнев и Ван Ян.

Российская сторона также выразила благодарность председателю Китайской ассоциации туризма за активное участие в III Восточном экономическом форуме. "Мы высоко ценим ваш интерес и усилия по развитию российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке России", - отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Напомним, 2 ноября в Пекине завершился двухдневный официальный визит в КНР Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. В ходе визита глава кабинета министров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел межправительственные переговоры, по итогам которых был подписан пакет документов о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. 1 ноября под руководством Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна прошла 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран.

В состав российской делегации вошли первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Юрий Трутнев, а также министр природных ресурсов Сергей Донской, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Метки: Китай

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