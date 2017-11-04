Почта России откроет во Владивостоке пять почтовых отделений нового формата

Почта России проведет капитальный ремонт помещений почтовых отделений 690013 (ул. Каплунова, д.1), 690016 (ул. Героев Хасана, д.4), 690037 (ул. Адмирала Юмашева, д.14), 690087 (ул. Котельникова, 22), 690088 (ул. Жигура, д.46) и полностью изменит процесс обслуживания пользователей почтовых услуг. Эти отделения станут первыми в Приморье, где будет установлено оборудование для самообслуживания, применены эргономичные решения и внедрены самые передовые технологии. Так, посетители с помощью терминала смогут самостоятельно упаковать, взвесить и оплатить почтовые отправления. В зоне круглосуточного самообслуживания таких отделений будут размещены почтоматы для самостоятельного получения отправлений, платежные терминалы с функцией выдачи наличных, сообщает ЕНВ.

На время выполнения ремонтных работ обслуживание пенсионеров на дому будет осуществляться по графику без изменений.

Почтовое отделение 690016 продолжит работу с посетителями по прежнему адресу.

С 7 ноября клиентов почтового отделения 690013 будут обслуживать на территории отделения 690034 по адресу: ул. Фадеева, д. 4а. В настоящее время здесь оборудуются дополнительные рабочие места для сотрудников.

С 25 ноября почтовое отделение 690088 временно разместится по адресу: ул. Жигура, д. 46. Получить почтовые отправления клиенты ОПС 690037 смогут в ОПС 690109 (ул. Нейбута, д.53). О временном адресе ОПС 690087 будет сообщено дополнительно.

Напомним, до конца этого года завершится модернизация почтовых фронт-офисов Владивостока ОПС 690024 (ул. Маковского, д.181), 690041 (ул. Глинки, д.10), 690106 (Партизанский пр., д.28а). Сейчас клиентов почтового отделения 690024 обслуживают на территории отделения 690025 по адресу: ул. Успенского, д. 112. Для посетителей почтовых отделений 690041 и 690106 открыт дополнительный вход с торца дома.