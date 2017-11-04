Компания Razer представила свой первый смартфон

Игровая компания Razer вышла на телефонный рынок с запуском продаж своего первого смартфона, который называется Razer Phone. Новинка анонсируется как устройство, ориентированное на телефонные игры, сообщает ЕНВ.

Компания, наиболее известная своей линейкой игровых аксессуаров и внешних компьютерных устройств, анонсировала первый продукт своего мобильного подразделения в среду, 1 ноября в Лондоне. Razer Phone представил исполнительным директор компании, Тан Мин Лян.

По слухам, смартфон Razer находился в процессе разработки с момента приобретения фирмой телефона Nextbit в начале января этого года. Razer Phone работает на версии операционной системы Android 7.1 с обновлением Android 8 в 2018 и поставляется с черным и алюминиевым корпусом. Он будет продаваться по цене 699,99 долл. США. Первыми странами, где можно получить телефон с 17 ноября, являются США, Канада, Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Дания и Швеция.

Местные цены и доступность в настоящее время неизвестны, но Razer, как ожидается, выпустит более подробную информацию после первоначального запуска телефона.

"Общеизвестно, что я одержим своими смартфонами, я играю на них большое количество времени, - сказал в своем докладе г-н Тан. - Мы хотели сделать телефон с серьезными игровыми технологиями в течение многих лет. Razer Phone оправдал наши ожидания и мы остались им довольны".

Razer Phone имеет 5,72-дюймовый Quad-HD-экран с частотой обновления 120 Гц. Это на порядок выше отраслевого стандарта в 60 Гц, что обеспечивает более плавное воспроизведение и улучшенную реакцию сенсорного экрана устройства. Это будет также первый смартфон, выпущенный с такой частотой обновления.

Razer сотрудничают с известными игровыми компаниями, такими как Tencent и Square Enix, для оптимизации своих игровых приложений, таких как Arena of Valor и Final Fantasy XV Pocket Edition. Компании-партнеры будут наращивать частоты своих игр до 120 кадров в секунду, что приведет к созданию более плавной и четкой графики. Обновляться до частот в 120 Гц обещают разработчики приложений World of Tanks Blitz, Lineage 2: Revolution и Shadowgun Legends.

Razer Phone также оснащен новейшим процессором Snapdragon 835 и объемной, 8 ГБ-оперативной картой памяти, что позволит ему загружать даже самые "тяжелые" игры. Память телефона будет составлять 64 ГБ, а также слот для карты microSD объемом до 2 ТБ.

В Razer Phone также имеется огромная батарея емкостью 4 000 мАч, которая должна обеспечивать достаточное количество заряда батареи для геймеров, которые могут играть в течение дня. Телефон также оснащен функциями быстрой зарядки.

Razer также интегрирует функции воспроизведения аудио-файлов в телефон. Razer Phone также имеет 3,5 мм разъем для наушников с THX-сертифицированным аудио-адаптером USB-C с 24-битным цифровым аудиоконвертером для воспроизведения звука с высоким разрешением.

Что касается фотографий, телефон Razer также следует за трендом к двойным камерам 2017 года. Устройство оснащено 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 12-мегапиксельной камерой. Металлический телефон имеет толщину около 8 мм, а знаменитый трехглавый логотип змеи Razer украшен на обороте серебром. С оригинальным логотипом Razer выпустит ограниченный тираж.