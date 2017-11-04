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Общество

03 ноября 2017, 16:50
Приморские таможенники задержали крупную партию контрафактной продукции с символикой FIFA

Приморские таможенники задержали крупную партию контрафактной продукции с символикой FIFA

Интерес к символам мирового чемпионата по футболу возник в связи с его ожидаемым проведением летом 2018 года

В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России увеличился поток контрафактной продукции. С начала года таможней региона было задержано 1902 единицы товаров с символикой FIFA, сообщает ЕНВ. 

 Так, российская организация подала декларацию на товары, в которой отсутствовали сведения о наличии объектов интеллектуальной собственности на данных товарах.

Во время проведения таможенного досмотра, эксперты таможенных постов ДАПП Полтавка выявили футбольные мячи с символикой "FIFA", "NIKE" и "ADIDAS" в количестве 440 единиц, 860 шариковых ручек с символикой FIFA и "Россия - 2018", а также 120 самокатов с изображение персонажей мультфильмов компании "DISNEY".

По информации, поступившей от правообладателей, с данной организацией никаких соглашений они заключали.

Товар направлен на экспертизу, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

 

Метки: FIFA, таможня

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