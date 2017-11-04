Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

03 ноября 2017, 16:30
Си Цзиньпин хочет улучшить отношения с Северной Кореей

Си Цзиньпин хочет улучшить отношения с Северной Кореей

Лидеры двух стран обменялись посланиями

Председатель КНР Си Цзиньпин ответил на поздравление лидера КНДР Ким Чен Ына после съезда Коммунистической партии. Китайский лидер сказал, что он надеется улучшить связи между двумя странами. Информацию об этом передают северокорейские государственные СМИ, сообщает ЕНВ.

В частности, подробно об этом сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи. "Я бы хотел, чтобы в новой ситуации китайская сторона предприняла  усилия для налаживания связей с КНДР в целях укрепления отношений между двумя сторонами ... для устойчивого развития и, таким образом, внесения  позитивного вклада для обеспечения народам  двух стран большего счастья и защиты регионального мира,  стабильности и общего процветания", - цитирует Си Цзиньпина Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК).

Глава КНДР Ким Чен Ын пожелал Си Цзиньпину успеха после того, как в прошлом месяце завершился съезд Коммунистической партии. Отметим, что связи между двумя странами и традиционными союзниками напряжены на фоне развития программы ядерного оружия в Пхеньяне, а Китай поддерживает санкции ООН, направленные на то, чтобы сдержать развитие ядерной программы Северной Кореи.

Аналитики говорят, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, призовет Китай к более жесткой борьбе с Северной Кореей во время своей поездки в Азию, которая начинается сегодня, в пятницу. Ранее Трамп угрожал применить военную силу для удара по Пхеньяну.

Си Цзиньпин еще не посещал Северную Корею с момента вступления в должность. Ким Чен Ын также ни разу не посетил Китай с того момента, как стал главой государства в 2011 году.

По словам заместителя министра иностранных дел Китая Гуо Ючжоу, в прошлом месяце каналы связи между Китаем и Северной Кореей были открыты, но он также добавил, что их дальнейшее состояние будет зависеть от "взаимной готовности" к встрече двух лидеров. Си Цзиньпин ранее отправлял официальные письма Ким Чен Ыну, последний раз в прошлом году, когда он поздравил его по поводу проведения партийного съезда в Северной Корее.

Эксперт по региональной безопасности Северо-Восточной Азии в Университете иностранных языков Ханкука в Сеуле Хван Чэ Хо сказал, что обмен сообщениями между главами двух стран означает, что стороны не хотят, чтобы их связи еще больше ухудшались. "В сложившейся ситуации отношения между Китаем и Северной Кореей уже не могут ухудшиться", - добавил Хван.

Ван Шэн, профессор, изучающий корейские отношения в университете Цзилинь на северо-востоке Китая, отметил, что ответ Си Цзиньпину был довольно любезным. "Взаимодействие отразилось на том, что китайско-северокорейские отношения могут немного "потеплеть", потому что для взаимодействия двух стран не существует серьезного препятствия, кроме ядерной программы Пхеньяна", - сказал он.

Метки: Китай, Северная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

КНР вплотную приблизилась к завершению проекта первого ядерного реактора, способного работать в мореКНР вплотную приблизилась к завершению проекта первого ядерного реактора, способного работать в море
01 ноября 2017, 16:40
Проект будет реализован до 2020 года
Шанхайское агентство ESEE отрицает, что российская модель Влада Дзюба работала на рабских условияхШанхайское агентство ESEE отрицает, что российская модель Влада Дзюба работала на рабских условиях
31 октября 2017, 15:10
14-летняя модель из России умерла в пятницу от истощения
Китайские инженеры планируют создать туннель длиной 1000 кмКитайские инженеры планируют создать туннель длиной 1000 км
31 октября 2017, 12:50
Похожий туннель сейчас строится в провинции Юньнань

От первого лица

Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1
24.10.2017 16:10
Андрей Тарасенко дал стивидорам Находки новое поручение 1
24.10.2017 16:20
Японская делегация вновь посетит Курильские острова 1
25.10.2017 14:00
В избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидов 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+