Си Цзиньпин хочет улучшить отношения с Северной Кореей

Председатель КНР Си Цзиньпин ответил на поздравление лидера КНДР Ким Чен Ына после съезда Коммунистической партии. Китайский лидер сказал, что он надеется улучшить связи между двумя странами. Информацию об этом передают северокорейские государственные СМИ, сообщает ЕНВ.

В частности, подробно об этом сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи. "Я бы хотел, чтобы в новой ситуации китайская сторона предприняла усилия для налаживания связей с КНДР в целях укрепления отношений между двумя сторонами ... для устойчивого развития и, таким образом, внесения позитивного вклада для обеспечения народам двух стран большего счастья и защиты регионального мира, стабильности и общего процветания", - цитирует Си Цзиньпина Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК).

Глава КНДР Ким Чен Ын пожелал Си Цзиньпину успеха после того, как в прошлом месяце завершился съезд Коммунистической партии. Отметим, что связи между двумя странами и традиционными союзниками напряжены на фоне развития программы ядерного оружия в Пхеньяне, а Китай поддерживает санкции ООН, направленные на то, чтобы сдержать развитие ядерной программы Северной Кореи.

Аналитики говорят, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, призовет Китай к более жесткой борьбе с Северной Кореей во время своей поездки в Азию, которая начинается сегодня, в пятницу. Ранее Трамп угрожал применить военную силу для удара по Пхеньяну.

Си Цзиньпин еще не посещал Северную Корею с момента вступления в должность. Ким Чен Ын также ни разу не посетил Китай с того момента, как стал главой государства в 2011 году.

По словам заместителя министра иностранных дел Китая Гуо Ючжоу, в прошлом месяце каналы связи между Китаем и Северной Кореей были открыты, но он также добавил, что их дальнейшее состояние будет зависеть от "взаимной готовности" к встрече двух лидеров. Си Цзиньпин ранее отправлял официальные письма Ким Чен Ыну, последний раз в прошлом году, когда он поздравил его по поводу проведения партийного съезда в Северной Корее.

Эксперт по региональной безопасности Северо-Восточной Азии в Университете иностранных языков Ханкука в Сеуле Хван Чэ Хо сказал, что обмен сообщениями между главами двух стран означает, что стороны не хотят, чтобы их связи еще больше ухудшались. "В сложившейся ситуации отношения между Китаем и Северной Кореей уже не могут ухудшиться", - добавил Хван.

Ван Шэн, профессор, изучающий корейские отношения в университете Цзилинь на северо-востоке Китая, отметил, что ответ Си Цзиньпину был довольно любезным. "Взаимодействие отразилось на том, что китайско-северокорейские отношения могут немного "потеплеть", потому что для взаимодействия двух стран не существует серьезного препятствия, кроме ядерной программы Пхеньяна", - сказал он.