Глава Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые посетила район мусульманского меньшинства

Фактический лидер Мьянмы посетила северную провинцию Ракхайн. Более 600 тысяч представителей мусульманского меньшинства покинули этот район. Это первый официальный визит Аун Сан Су Чжи в этот район с начала кровопролития, начавшегося более двух месяцев назад, сообщает ЕНВ.

Во время ее поездки в четверг ее сопровождали должностные лица из полиции, армии и правительства. Она также встретилась с местными жителями, в том числе, мусульманами. Детальная информация об этих встречах неизвестна, однако информационное агентство Reuters сообщает, что Аун Сан Су Чжи призывала людей не ссориться друг с другом и находить взаимопонимание.

Ранее, Аун Сан Су Чжи столкнулась с международной критикой из-за ситуации с мусульманами Мьянмы, хотя она подчёркивала свою решимость бороться с восстановлением порядке в штате Ракхайн и поддержкой беженцев из этого района. Как отмечают эксперты, что она надеется продемонстрировать готовность правительства решить эту проблему.