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В мире

03 ноября 2017, 13:40
Глава Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые посетила район мусульманского меньшинства

Глава Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые посетила район мусульманского меньшинства

Аун Сан Су Чжи посетила запад страны впервые с начала этнического конфликта

Фактический лидер Мьянмы посетила северную провинцию Ракхайн. Более 600 тысяч представителей мусульманского меньшинства покинули этот район. Это первый официальный визит Аун Сан Су Чжи в этот район с начала кровопролития, начавшегося более двух месяцев назад, сообщает ЕНВ.

 Во время ее поездки в четверг ее сопровождали должностные лица из полиции, армии и правительства. Она также встретилась с местными жителями, в том числе, мусульманами. Детальная информация об этих встречах неизвестна, однако информационное агентство Reuters сообщает, что Аун Сан Су Чжи призывала людей не ссориться друг с другом и находить взаимопонимание.

Ранее, Аун Сан Су Чжи столкнулась с международной критикой из-за ситуации с мусульманами Мьянмы, хотя она подчёркивала свою решимость бороться с восстановлением порядке в штате Ракхайн и поддержкой беженцев из этого района. Как отмечают эксперты, что она надеется продемонстрировать готовность правительства решить эту проблему.

 

Метки: Мьянма

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