Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с генеральным директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым в четверг, 2 ноября, в Москве. Участники встречи договорились о подписании соглашения, по которому Владивосток станет обязательным пунктом международных гастролей Росгосцирка, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Андрей Тарасенко и Дмитрий Иванов решили оставить здание в собственности Росгосцирка, чтобы не обременять краевой бюджет: в случае передачи в региональную собственность Росгосцирк будет вынужден выставить требования по арендной плате. Содержание самого здания федеральное учреждение также берет на себя.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что ремонтные работы в здании Владивостокского цирка завершены, и в настоящее время там работает комиссия по приёмке, которая досконально проверит качество выполненных работ.

"Я предлагаю подписать долгосрочное соглашение, в котором Росгосцирк обозначит свою готовность содержать здание владивостоксого цирка и ездить к нам со своими программами. Объект готов и сейчас проходит экспертизу. Мы будем готовы провести первое представление уже в декабре", - заявил врио Губернатора Приморья.

Дмитрий Иванов рассказал главе Приморья о планах по организации гастролей.

"Мы готовы подписать такое соглашение, встроить Владивосток в наш график гастролей с учетом логистики - по пути в Японию, например. Что касается первого представления, мы подготовим программу к середине декабря. Пригласим министра культуры РФ Владимира Мединского, других высоких гостей и тех людей, которые непосредственно принимали участие в обустройстве здания - строителей с их детьми",- сказал он.

Андрей Тарасенко также договорился с Дмитрием Ивановым о том, что к участию в программах Росгосцирка будут привлечены воспитанники арсеньевской детской школы циркового искусства "Веселая арена".

Отметим, реконструкция здания Владивостокского цирка началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная системы управления климатом. Полностью изменился и внешний облик цирка. Всего в зрительном зале будет две тысячи посадочных мест.

Основные ремонтные работы во Владивостокском цирке завершены, следующий этап - сложный пусконаладочный процесс.