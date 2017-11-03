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Общество

02 ноября 2017, 19:30
Приморские поисковики обнаружили самолёт времён Великой Отечественной Войны

Приморские поисковики обнаружили самолёт времён Великой Отечественной Войны

Боевой самолёт был обнаружен в болоте в Яковлевском районе края

Экспедиция принадлежала поисковому объединению "Авиапоиск". На болоте был обнаружен советский пикирующий бомбардировщик Пе 2. Первый самолёт такого класса впервые поднялся в воздух в 1939 году, а массовая эксплуатация данного технического средства началась в 1941 году. Производство таких самолётов закончилось в 1945 году.

 Поисковики утверждают, что в болоте находятся останки экипажа.

По планам поисковиков техническое средство должно быть поднято на поверхность 11 и 12 ноября. Ожидается, что в этом событии примут участие представители местных патриотических клубов и личный состав разведывательного авиаполка, базирующегося в селе Варфоломеевка. Предполагается, что упавший самолёт был приписан именно к 799 авиаполку.

Метки: ВОВ

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