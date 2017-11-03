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Экономика

02 ноября 2017, 15:10
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Приморье достиг 36 млрд. рублей

Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Приморье достиг 36 млрд. рублей

Он увеличился на 6,5% с начала года

Общий объем кредитного портфеля розничного бизнеса ВТБ в Приморье по итогам 3 квартала 2017 года составил 36 млрд. рублей (+6,5% с начала года). Портфель кредитов физлиц за этот же период вырос на 7,8% и достиг 33,8 млрд. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу группы ВТБ в ДФО.

C начала года ВТБ выдал в Приморском крае около 2,3 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,7 млрд. рублей (рост по сравнению с прошлым годом – на 7%). Средний размер кредита составил 2,3 млн. рублей, что на 215 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.  По состоянию на 1 октября ипотечный портфель ВТБ в Приморье достиг 20 млрд. рублей (рост за год – на 11%). Объем выдачи кредитов наличными по итогам 3 квартала 2017 г. составил 5,3 млрд. рублей, что на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Средний размер потребительского кредита увеличился почти на четверть и составил около 460 тысяч рублей.

Как отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморье Александр Вялков, спрос на эти продукты достигает своего пика именно в третьем квартале: "Ипотека и кредиты наличными обеспечили основной прирост нашего портфеля. Менять квартиру удобнее летом, кроме того, люди берут кредиты на летний отдых и подготовку детей к школе". Рост выдач  наблюдался и в сегменте автокредитования: за 9 месяцев ВТБ в Приморском крае предоставил населению почти 160 кредитов общей суммой 185 млн. рублей (рост за год составил 13%). Александр Вялков отметил, что из них более 40 кредитов на сумму почти 35 млн. рублей выданы в рамках госпрограммы субсидирования автокредитования (+8% к аналогичному периоду прошлого года). 

Для справки:

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.

По состоянию на 30 июня 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 608,9 млрд. рублей) и средствам клиентов (9 515,8 млрд. рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. 

Метки: банки, ВТБ, кредитный портфель, розница

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