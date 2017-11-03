77 проектов приморских НКО прошли первоначальный этап конкурса на получение президентских грантов

77 проектов из Приморского края претендуют на президентские гранты во втором конкурсе. По официальным данным Фонда президентских грантов, общая запрашиваемая сумма для Приморья – более 150 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



Оценивать проекты будут 784 эксперта, которые подведут итоги конкурса 24 ноября. Грантовый фонд превышает 4,5 миллиарда рублей, ознакомиться со всеми проектами можно на официальном сайте Фонда.



Напомним, общее число некоммерческих организаций-участников конкурсов за весь год составляет 10407 (4,9 %) от всех зарегистрированных в России некоммерческих неправительственных организаций, соответствующих условиям конкурсов. Это значительно превышает число заявителей в прежние годы (5531 некоммерческая организация участвовала в 2014 году, 6514 – в 2015, 6878 – в 2016).



К примеру, наибольшая сумма гранта, более 13 миллионов рублей, запрошена на проект "Многофункциональный стрелковый учебный центр", в рамках которого предполагается обучение местных жителей стрельбе. На грантовые средства в случае победы в конкурсе авторы проекта собираются создать учебно-материальную базу для занятий стрелковыми видами спорта и профессиональной стрелковой подготовкой, а также условия для качественного обучения и проверки усвоенных практических навыков.



К слову, о необходимости активно привлекать НКО к оказанию социальных услуг говорил в своем ежегодном послании президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, активный приход НКО в социальную сферу приведет к повышению ее качества. Правительству совместно с органами власти в регионах предстоит завершить формирование правовой базы деятельности таких организаций.



Так, весной 2017 года Общественный совет при Минвостокразвития запустил масштабную гуманитарную программу "В добром крае – добрые дела!", направленную на развитие социальной и общественной жизни на Дальнем Востоке, оказание поддержки проектов для создания комфортной среды для жизни на Дальнем Востоке. Программа "В добром крае – добрые дела!" реализуется в сферах образования, общественного сектора, культуры, религии, искусства и спорта.