Определена дата проведения Восточного экономического форума 2018 года

Международный форум, который станет уже четвёртым, пройдёт во Владивостоке в период с 6 по 7 сентября 2018 года. Мероприятие в очередной раз пройдёт на острове Русском, сообщает ЕНВ.

Об этом говорится в заявлении организационного комитета форума. Любопытно, что в следующем году форум пройдёт в тех же самых числах, что и форум нынешнего года.

Антон Кубяков, секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума: "Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока".

Напомним, что Восточный Экономический Форум проходит во Владивостоке с 2015 года. На него съезжаются представители многих стран АТР и мира.