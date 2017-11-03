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Экономика

02 ноября 2017, 14:20
Компания China Communications Construction Company (КНР) войдет в проект модернизации МТК

Компания China Communications Construction Company (КНР) войдет в проект модернизации МТК

Планируется строительство и модернизация объектов транспортной инфраструктуры для организации транзита из китайских провинций через порты Приморья

Проект развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" может стать стратегическим для взаимодействия России и Китая на Дальнем Востоке. Его функционирование обсудили полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, глава Минвостокрзвития Александр Галушка, замминистра Александр Крутиков, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов в Пекине совместно с Китайской компании коммуникаций и строительства (China Communications Construction Company) и ее представителем Чэнь Фэньцзянем. В ближайшее время Китайская компания коммуникаций и строительства планирует подготовить технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию по проекту и приступить к строительству и модернизации объектов инфраструктуры, а также разработать предложения по моделям финансирования и возврату инвестиций, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как отметил Чэнь Фэньцзян, Китайская компания коммуникаций и строительства намеревается реализовать инвестиционный проект по развитию международных транспортных коридоров. В рамках проекта планируется строительство и модернизация объектов транспортной инфраструктуры для организации транзита до 45 млн тонн грузов (по мнению российской стороны) из провинции Хэйлунцзян и Цзилинь через порты юга Приморского края. "Мы заинтересованы в этом проекте, имеющем стратегическое значение. Надо определить маршрут и готовить технико-экономическое обоснование", - подчеркнул Чэнь Фэньцзян.

В ближайшее время Китайская компания коммуникаций и строительства планирует подготовить технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию по проекту и приступить к строительству и модернизации объектов инфраструктуры, а также разработать предложения по моделям финансирования и возврату инвестиций. Российская и китайская стороны договорились о дальнейшем детальном обсуждении проекта развития МТК через три месяца, когда будут готовы расчеты Китайской компанией коммуникаций и строительства.

К слову, Китайская компания коммуникаций и строительства является государственной корпорацией, специализирующейся на строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Это многопрофильный государственный концерн со штаб-квартирой в Пекине, одна из крупнейших компаний Китая и мира. Один из мировых лидеров в области проектирования и строительства портов, портового оборудования, дноуглубления, проектирования и строительства жилой и коммерческой недвижимости, автодорог и мостов, железных дорог, метро, аэропортов, других объектов транспортной инфраструктуры.

В России работает дочернее предприятие Китайской компании коммуникаций и строительства - "China Communications Construction Co". В портфолио реализованных проектов "China Communications Construction Co" – порты Тянцзинь, Далянь, Цинхуадао, Инкоу и другие. В России компания выполнила работы по дноуглублению акватории и подходного канала Многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) "Бронка" (Большой порт Санкт-Петербург). 

Напомним, в Китае прошел ряд рабочих встреч в рамках двухдневного визита в КНР премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ходе визита глава кабинета министров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел межправительственные переговоры, по итогам которых были подписаны документы о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. В состав российской делегации вошли первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Юрий Трутнев, а также министр природных ресурсов Сергей Донской, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Метки: визит, инвестор, МТК

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