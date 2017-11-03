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В мире

02 ноября 2017, 13:50
Помощники Трампа обвинены в связях с российскими спецслужбами
Пол Манафорт

Помощники Трампа обвиняются в связях с российскими спецслужбами

"Российский след" вновь стал обсуждаемым в США после заявлений бывших помощников президента страны Джорджа Пападопулоса и Пола Манафорта

Джордж Пападопулос, бывший помощник президента США Дональда Трампа, признал себя виновным в том, что он лгал ФБР о своих контактах с Кремлем, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Несмотря на то, что сторона обвинения не выдвигает конкретных обвинений, она указывает на потенциальную структуру связей старших коллег Трампа, которые поддерживали Россию и ее доверенных лиц за возможность получения политической и экономической выгоды. Ранее, другие экс-помощники Трампа Пол Манафорт и Рик Гейтс обвинялись в том, что они якобы скрывали миллионы долларов, полученных от работы с украинским президентом Виктором Януковичем и возглавляемой им "Партии регионов".

Джордж Пападопулос, бывший советник по внешней политике Трампа, рассказал, что в разгар избирательной кампании он сообщил будущем президенту страны и другим причастным к избирательному штабу Трампа лицам о том, что может организовать встречу между тогдашним кандидатом в президенты США и президентом России Владимиром Путиным. Экс-советник заявил ФБР, что он был проинструктирован "неофициальным руководителем кампании", чтобы встретиться с российскими официальными лицами. Сообщается, что в список контактов Пападопулоса якобы входили племянница российского президента Владимира Путина и российский посол в Лондоне.

Официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс предположила, что Трамп не упоминал "конкретные детали предполагаемой встречи" и что Пападопулос играл лишь ограниченную роль во всём этом действии. Американские спецслужбы пришли к выводу, что Владимир Путин распорядился о широкомасштабной кампании по оказанию помощи Трампу на президентских выборах. Американцы предполагают, что эта помощь может включать взлом и публикацию электронных писем членов Демократической партии и лично Хиллари Клинтон.

Американский юрист Манафорт, по версии следствия, был одним из участников встречи 9 июня 2016 года в Трамп-Тауэр с адвокатом, имеющие связи с Кремлем, который и вызвал подозрения в сговоре между Дональдом Трампом и официальной Москвы. Собрание было организовано старшим сыном Трампа Дональдом-младшим в надежде получить компрометирующую информацию о Клинтон. Обвинение полагает, что опытный политический консультант Манафорт был завербован российскими спецслужбами в марте 2016 года, чтобы объединить делегатов на съезде Республиканской партии в поддержку Дональда Трампа. Затем в июне Трамп назначил его председателем кампании, заменив уволенного помощника Кори Левандовски. Но в августе Манафорт подал в отставку после коррупционного скандала, связанного с его деятельностью в Украине.

Напомним, что версия о вмешательстве России в дела президентских выборов в Соединённых Штатах фигурирует уже второй год. До сих пор отсутствует стопроцентный консенсус о том, было ли это влияние вообще. А если и было, то какое значение оно имело. Слухи о вмешательстве России в дела американских выборов комментировал даже Владимир Путин, заявляя, что Россия не вмешивалась во внутренние дела Америки, к тому же США – это не та страна, на выборы в которой можно так легко повлиять. 

Метки: выборы, государственная измена, сговор, скандал, США

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