Китайским поставщикам рыбной продукции в Россию придется повышать уровень качества

Китайскому рынку интересен не только мороженый минтай, с формированием среднего класса растет спрос на дикую рыбу, в том числе, живую и охлажденную рыбу российских морей. Вопросы взаимных поставок рыбной продукции обсудили заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук и начальник управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Минсельхоза КНР Чжан Сяньлян, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Встреча состоялась на площадке международной выставки China Fisheries and Seafood Expo в день ее открытия – 1 ноября. В начале беседы Петр Савчук поблагодарил за высокий уровень организации выставки и добавил, что интерес российских компаний к выставке и рынку КНР в целом растет. "Мы второй раз представляем российскую рыбную продукцию под единым флагом, и рыбаки отмечают, что так они стали намного заметнее. На стенде постоянно происходит общение, первый контракт был заключён уже на втором часу работы выставки", – рассказал Петр Савчук.

Разговор логично продолжился обсуждением потребностей китайского рынка. Заместитель руководителя Росрыболовства отметил, что сейчас наблюдается изменение структуры экспортных поставок российской рыбной продукции в КНР, что обусловлено изменением внутреннего спроса – ориентация на дикую рыбу и морепродукты. "Видим, что в Китае растет достаток и средний класс. Это очень важно, так как вместе с этим растет востребованность и в хорошей качественной рыбе. Неслучайно в этом году на выставку приехали компании не только с Дальнего Востока, но и из Мурманска, Калининграда и даже с Енисея – рыбаки понимают, что нужно диверсифицировать рынок, и Китай для них тоже становится интересным", – пояснил Петр Савчук.

Чжан Сяньлян высокого оценил стенд Российской Федерации и отметил, что сейчас самое благоприятное время для углубления сотрудничества – на уровне глав обоих государств установлены дружественные партнерские отношения. "Соответствующий настрой на сотрудничество есть и в нашей сфере, продолжим эту линию. Последние два года мы следим за развитием аквакультуры. Знаем, что Россия богата ресурсами, при этом требования к самому процессу выращивания аквакультуры у вас выше, поэтому мы не перестаем учиться", – сказал начальник управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Минсельхоза КНР. Вместе с тем, он отметил потенциал рыбной продукции из Мурманской области, в том числе замороженного краба Баренцева моря на китайском рынке, а также обозначил другие значимые направления взаимодействия – охрану совместных запасов на Амуре и научное сотрудничество.

Петр Савчук согласился, что регулирование промысла на Амуре является важным вопросом. Он обратил внимание на серьезные гидробиологические процессы, которые сейчас происходят в Дальневосточном бассейне. "В связи с потеплением миграции лососевых смещаются севернее, поэтому будет происходить дальнейшее снижение их подходов в Амур и реки Сахалина. Например, в Японии отмечают снижение подходов кеты на 47% к прошлому году. В связи с этим нужно отработать более жесткие меры регулирования добычи лососей на Амуре", – подчеркнул Петр Савчук.

Обсуждая сотрудничество в области аквакультуры, заместитель руководителя Росрыболовства сообщил, что на площадке выставки 3 ноября запанирован круглый стол "Инвестиционные возможности марикультуры Дальнего Востока России" и выезд на китайское предприятие для ознакомления с опытом на практике. "Мы собираемся провести переговоры с китайскими партнерами, так как есть взаимный интерес в китайских инвестициях для развития аква- и марикультуры на российском Дальнем Востоке", – сказал Петр Савчук.