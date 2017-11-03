Символический подарок Трутнева перейдет в компетентные руки

На нового вице-губернатора Приморья возложена большая ответственность
По решению главы Приморского края Андрея Тарасенко, новым вице-губернатором назначен Алексей Немков. Имея почётное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" и необходимый для завершения приморских долгостроев опыт, можно предположить, что именно Алексей Немков поможет Тарасенко отрабатывать символический подарок полпреда Юрия Трутнева, сообщает ЕНВ.
Пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич проинформировала, что назначенный вице-губернатор будет курировать вопросы строительства, стройнадзора, земельных и имущественных отношений. Кстати, до своего назначения врио губернатора Приморского края Тарасенко возглавлял "Росморпорт", а Немков был его заместителем. "В "Росморпорте" Алексей Николаевич также занимался вопросами капитального строительства, проявил себя как эффективный управленец. В числе заслуг – несколько серьёзных инфраструктурных проектов, в том числе, на территории Дальнего Востока, а также строительство олимпийских объектов", - пояснила Ясевич.
Алексей Немков родился 10 сентября 1961 года в Алма-Ате. В 1983 году окончил местный архитектурно-строительный институт, став инженером-строителем, а в 2006-м - Военно-технический университет при Спецстрое России, с присвоением квалификации "Специалист в области военного управления". В 2009 году стал кандидатом технических наук.
Трудовую деятельность Немков начал в 1983 году с должности мастера, прораба в "Главалмаатастрой". С октября 1984 по январь 2011 года проходил службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, последовательно занимал должности инженера-прораба, прораба, начальника участка, главного инженера строительного управления, начальника строительного управления, управляющего трестом, заместителя и первого заместителя директора Спецстроя России. С февраля 2012 по февраль 2013 года руководил ФГБУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" министерства культуры РФ. С июля по октябрь 2013-го был советником гендиректора ФГУП "Росморпорт", а затем - заместителем гендиректора этого же предприятия по капитальному строительству.
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