Символический подарок Трутнева перейдет в компетентные руки

По решению главы Приморского края Андрея Тарасенко, новым вице-губернатором назначен Алексей Немков. Имея почётное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" и необходимый для завершения приморских долгостроев опыт, можно предположить, что именно Алексей Немков поможет Тарасенко отрабатывать символический подарок полпреда Юрия Трутнева, сообщает ЕНВ.

Пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич проинформировала, что назначенный вице-губернатор будет курировать вопросы строительства, стройнадзора, земельных и имущественных отношений. Кстати, до своего назначения врио губернатора Приморского края Тарасенко возглавлял "Росморпорт", а Немков был его заместителем. "В "Росморпорте" Алексей Николаевич также занимался вопросами капитального строительства, проявил себя как эффективный управленец. В числе заслуг – несколько серьёзных инфраструктурных проектов, в том числе, на территории Дальнего Востока, а также строительство олимпийских объектов", - пояснила Ясевич.