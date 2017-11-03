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Общество

02 ноября 2017, 12:50
С соцвыплат снят подоходный налог

С соцвыплат снят подоходный налог

Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ с единовременных выплат гражданам, имеющим право на социальную помощь. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщают ЕНВ.

Согласно закону, уплата НДФЛ не распространяется на суммы единовременных выплат. Это касается и материальной помощи граждан, имеющих право на соцпомощь.

Речь идет о любом виде социальной помощи, оказываемой за счет средств всех уровней бюджета: федерального, регионального и местного. Напомним, ранее главой государства был подписан законопроект о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ на год, до 1 января 2019 года.

Метки: НДФЛ

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