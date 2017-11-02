Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Честный диалог с "сильными мира сего", многолетняя борьба за интересы приморских рыбаков - об этом и многом другом в интервью с ЕНВ рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Мартынов Георгий Геннадьевич, Родился 26 февраля 1960 года в г. Владивосток. Образование: Высшее. В 1984 г. закончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала Невельского (ДВВИМУ) по специальности "Организация и управление работой морского транспорта". С 1982 по 1985 гг. - заведующий отделом комсомольских организаций Первомайского райкома ВЛКСМ г. Владивостока, секретарь комитета ВЛКСМ управления "Востокрыбхолодфлот". 1985-1990 гг. - работал грузовым помощником, первым помощником капитана на судах управления "Востокрыбхолодфлот". 1990-1997 гг. - Президент компании "Интербизнес". 1997-1999 гг. - Президент рыболовной компании "Фесма" 1999-2000 гг. - руководитель морского департамента Администрации г. Владивостока. 2000-2005 гг. - заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Администрации Приморского края. С 2005 – 2012 гг. - генеральный директор, председатель совета директоров ОАО "Далькомхолод". С 2007 по 2011 гг. и с мая 2012 г. по настоящее время - президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Женат, двое детей - сын и дочь, двое внуков.

Георгий Геннадьевич, хотелось бы узнать, какие достижения в каких областях вы могли бы отметить за прошедшие постсоветские годы?

Наверное, прежде всего, как любого гражданина меня радует то, что российская внутренняя и внешняя политика в последнее время одобряется и поддерживается абсолютным большинством жителей нашей страны. Я уверен, что когда есть конструктивный диалог государственной власти с народом, то это всегда залог уверенности в завтрашнем дне. Чего, к сожалению, нам не хватало последние 25 лет. Это та платформа, на которой можно выстраивать не только развитие экономики, но и личную жизнь граждан. Это возможность для каждой российской семьи планировать свое будущее, ставить цели и идти к ним.

В контексте глобализации изменений, нельзя обойти и рыбохозяйственную отрасль, которая тоже за прошедшие годы активно развивается. Напомню, что рыбохозяйственный комплекс в СССР был одним из самых развитых в мире. Общий объем улова в те годы доходил до 11,8 млн. тонн в год. После распада Союза, показатели снизились до 2-2,5 млн. тонн. В последние несколько лет благодаря той политике, которая проводится государством при поддержке рыбаков, динамика роста добычи существенно увеличилась. Показатели сейчас варьируются от 4,5 до 4,7 млн. тонн, из которых примерно 3,5 – вылавливается на Дальнем Востоке. Безусловно, окрепла уверенность рыболовных компаний в завтрашнем дне. Одним из благоприятных факторов этому послужило увеличение сроков закрепления за предприятиями долей квот на вылов ВБР сначала на 5 лет, потом на – десять, а со следующего 2018 года они будут закреплены на 15 лет.

Вы являетесь президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Расскажите подробнее о своей работе.

Нашей ассоциации уже 23 года. Моя работа в качестве президента насчитывает десять лет, если не считать небольшого полугодового перерыва. Конечно, тот опыт работы, который я получил, работая в департаменте рыбного хозяйства администрации Приморского края, генеральным директором одного из крупнейших на Дальнем Востоке рыбного портового терминала ОАО "Далькомхолод", а также депутата думы города Владивостока, оказал неоценимую помощь в моей нынешней работе. Ведь главная задача Ассоциации представлять интересы сообщества во властных структурах на региональном и федеральном уровне. Делать это надо профессионально, вести диалог с властью, учитывая и желания бизнеса и, конечно же, выполнять задачи, поставленные государством. Необходимо понимать, принимать, а, в случае необходимости, договариваться о корректировке тех задач, которые ставит перед отраслью государство. Ведь рыба - это федеральный ресурс, и на каких условиях государство разрешит его эксплуатировать, чтобы это было взаимовыгодно, во многом зависит от рыбацкого сообщества, в том числе, и от нашей ассоциации.

Последние 5 лет я работаю на освобожденной основе. Моя работа заключается в решении вопросов, поставленных передо мной общим собранием ассоциации и советом ассоциации. Меня не связывает собственный бизнес или административные обязательства, и это дает мне возможность без "оглядки на определенные структуры" открыто высказывать точку зрения рыбаков, озвучивать их вопросы, добиваться решения поставленных задач. Я убежден: чтобы эффективно решать системные вопросы рыбаков, нужно быть независимым от чиновников и собственного бизнеса.

Расскажите подробнее, что представляет собой Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и в чем ее отличие от других общественных организаций такого плана?

Наша ассоциация одна из самых первых созданных в рыбной отрасли. Название ассоциации говорит само за себя - это очень разноплановая организация и задумывалась она, как некий орган, объединяющий весь рыбохозяйственный комплекс Приморья. Достаточно продолжительное время она была единственной в Приморском крае общественной организацией, объединяющей рыбацкое сообщество.

Потом стали появляться общественные организации рыбаков по монопромыслам, специализированному лову, аквакультуре. Несомненно, это авторитетные, важные и сильные общественные организации, заточенные под один промысел. Их связывает единый интерес, общий стержень, на котором и строится вся внутренняя и внешняя политика ассоциации. Такой финансовый инструмент, как взносы, у них может быть единым, например, привязанным к тонне. Как известно, любая ассоциация существует на взносы, и в этом плане организациям, которые связаны одним промыслом, проще чем нашей - если, условно, привязать 1 рубль к одной тонне того же краба или минтая то взнос будет понятен. У нас все намного сложнее. В Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья входит значительное число разноплановых компаний, объединенных только одним понятием - море. Здесь и добытчики, работающие как в океаническом, так и в прибрежном промысле, и портовые предприятия, предприятия аквакультуры, и учебные заведения, такие как Дальрыбвтуз, и СМИ - одним словом, наша ассоциация охватывает весь спектр рыбохозяйственной деятельности Приморского края, чем и отличается от других.

Добытчикам прибрежного промысла, например, не интересны портовые предприятия, "аквакультуре", условно говоря, нет дела до океанического промысла и так далее. Поэтому, наша основная задача – определить приоритетные проекты, важные для Приморья, над которыми затем работают входящие в ассоциацию компании, в чьих интересах тот или другой проект.

Вместе с тем, конечно же, мы системно, сообща работаем над усовершенствованием законодательства, теми изменениями в федеральных законах, которые касаются всего рыбацкого сообщества и от имени АРПП предлагаем свои варианты изменений и дополнений нормативно – правовой базы в области рыболовства.

Для решения вопросов, любая общественная организация должна уметь выстраивать диалог с властью. Как в этом плане справляется Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья?

Как мы уже говорили, основное предназначение ассоциации – вести переговоры, выстраивать диалог, прорабатывать решения совместно, как с органами исполнительной власти субъекта, так и с федеральным центром. Повторюсь, не стоит забывать, что "рыба" - это федеральный ресурс и все решает федеральный центр.

Сегодня, наверное, нет ни одной рабочей группы, касающейся рыбохозяйственного комплекса, куда бы не вошла наша ассоциация. Более половины состава Общественного совета при губернаторе - члены нашей ассоциации. Кроме того, мы входим в координационный совет по работе федеральной налоговой службы по Приморскому краю. В работе координационного совета Дальневосточного таможенного управления тоже участвует Ассоциация. В рабочую группу при Министерстве сельского хозяйства по вопросам развития рыболовства мы входим уже несколько лет. В прошлом году генеральная прокуратура РФ проводила заседание совместно с Министерством развития Дальнего Востока, и было принято решение создать рабочую группу по развитию рыбохозяйственного комплекса при генеральной прокуратуре, мы получили приглашение и вошли в состав группы. Все это дает нам возможность разговаривать с властью практически за одним столом. Кроме того, мы входим в состав Приморского рыбохозяйственного совета, Дальневосточного научно-промыслового совета. По определенным вопросам, которые касаются наших интересов, мы участвуем в заседаниях Комиссии правительства Российской Федерации по развитию рыбохозяйственного комплекса, совещаниях в администрации президента Российской Федерации. Вся эта административная работа не проходит бесследно, и наши обращения зачастую приобретают форму поручений президента и председателя правительства Российской Федерации.

А если конкретизировать - какие ключевые шаги в рамках ассоциации были предприняты за этот год?

Мы ежегодно проводим отчетные собрания и перечисляем те вопросы, которые были решены в течение года. Это занимает обычно около часа. Поэтому не буду вас утомлять специфическими профессиональными терминами из правил рыболовства и нормативно-правовой документации, остановлюсь на двух конкретных вопросах, которые касаются всей рыболовной отрасли России.

Одна из самых острых проблем - передача гидротехнических сооружений (причалов) в аренду портовым предприятиям. Все понимают, что причалы – это государственная собственность. Предприятия, которые занимаются портовой деятельностью, могли брать их в аренду всего лишь на несколько лет, что представляло для них существенную проблему, а в последние годы договоры аренды вообще не продлевались. Однако, никому не хочется вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, если предмет вложений не является собственностью или не находится в долгосрочной аренде.

В течение четырех лет мы вели диалог с властью, вплоть до обращения к президенту РФ. В итоги мы пришли к тому, что в соответствии с законом о портах, в этом году Росрыболовство начало передавать в аренду портам причалы на 49 лет. Это очень важное событие для рыбохозяйственного комплекса. В решении этого вопроса наша ассоциация выступила в роли некого "локомотива", но, хочется отметить, что в этой работе нас поддержали все дальневосточные губернаторы и, конечно же, рыбацкое сообщество.

Еще одно достижение, которым мы по праву гордимся - 13 лет борьбы за возвращение единого промыслового пространства увенчалось успехом. В федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" внесены изменения, которые возвращают понятия "единое промысловое пространство" и "единые промысловые квоты". Что это значит? Это означает, что предприятие, которое наделено долями квот на вылов само определяет, где ему ловить рыбу - в прибрежной зоне или исключительной экономической зоне Российской Федерации. Это значительно упростит промысел и снимет ряд административных барьеров в российском рыболовстве.

Расскажите о планах рыбаков на 2018 год.

Ключевая наша задача, связанная с наступающим 2018 годом - войти в состав комиссии по распределению долей квот на вылов на следующие 15 лет в качестве общественных наблюдателей. Нет никаких сомнений, что в качестве регулятора Росрыболовство готовит максимально прозрачную схему распределения квот. Но человеческий фактор, как со стороны рыбаков, так и со стороны членов комиссии, исключать нельзя. Скоро будет окончательно сформирован порядок подачи заявлений на распределение ресурсов, и, чтобы исключить отказы по формальным признакам и помочь нашим рыбакам, мы инициируем этот шаг. Пока отказа не последовало, но и конкретного решения тоже нет.

Георгий Геннадьевич, если отойти от темы общественной и поговорить о личном: что вас радует в повседневной жизни? Есть ли у Вас хобби?

В повседневной жизни радуют обыкновенные вещи: дружная семья, внук и внучка, а также здоровье близких. Хобби? Да есть. Мне приходится много ездить по стране, по миру, и в тех местах, где я бываю, я всегда покупаю кружку с надписью или символом того места где я был. Их уже в коллекции около 200 штук.