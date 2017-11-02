По данным Росстата, в 2016 году рост цен на продукты замедлился почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Минэкономразвития прогнозировало, что цены на продукты в 2017 году продолжат снижаться. Так почему же, зайдя в магазин, первая реакция простого покупателя с доходом "ниже среднего" - паника? Потому что "сниженные" цены настолько выросли, что пугают даже самых стойких покупателей. Как выживает население Приморья в условиях политики "псевдосниженных цен" на продукты, разбирались ЕНВ.

Средняя зарплата, по многочисленным отчетам административных органов, в Приморском крае составляет 34 тыс. 439 рублей. При этом, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону варьируется от 20 до 38 тыс. рублей, в зависимости от состава семьи, запросов и доходной части. Например, семья, состоящая из двух взрослых человек и двух несовершеннолетних детей, в неделю употребляет продуктов не менее чем на 5 тыс. рублей. И это тот минимальный продуктовый набор, который необходим, чтобы "не голодать". Об икре, говядине, сладостях, заморских фруктах и прочих "излишествах" речь здесь не идет.

Именно в текущем 2017 году сформировался спрос на так называемую "дешевую" продуктовую корзину, которая сразу выросла в цене. Основной продуктовый сегмент, требующийся человеческому организму повседневно, состоит из довольно простых вещей: хлеб, сливочное и растительное масло, крупы, овощи/фрукты, мясо, молочные изделия, рыба. Выходит, высокие цены на продукты в Приморье заставляют население есть меньше? В каком-то смысле, это так и есть, но, по большому счету, сегодня мы наблюдаем логическое явление, которое можно обозначить как "перетекание потребительского спроса".

Как показывает простой мониторинг, любители мяса дружно перешли с "красных" дорогих сортов на диетические, более дешевые – курицу, индейку. То же самое случилось и со "вкусовыми привычками" любителей дорогой рыбы, кондитерских изделий, напитков и других продуктов. Разберемся в ценовой политике подробнее.

Инфляция снижается - цена поднимается

Стоимость птицы не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом и варьируется от 150 до 200 рублей за 1 кг. На 20-50 рублей подросли цены на колбасу. А вот яйцо "упало" с 80 до 45-52 рублей за десяток. Особенно ощутимо ударила по карману приморцев молочная продукция. Так, стоимость сливочного масла изменилась с 400 рублей до 500-700 за кг. Творог и сметана стали дороже на 50-70 рублей. В среднем показателе вся молочка подорожала на 20%. Овощи и фрукты также стали дороже. Сейчас, например, килограмм огурцов предлагают за 114 рублей, а фрукты можно купить от 110 до 140 рублей за кг.

Очень подорожала горбуша – с прошлогодних 190 руб. до 225 руб. за кг. Разрыв цен на самые распространенные и популярные виды рыб, такие как сельдь, навага, мойва, составил почти 100 % - с привычной цены 70 рублей за кг они подорожали до 160 руб. Если цена камбалы в прошлом году составляла в пределах 100 рублей, то сегодня удорожание произошло на 50%. Безумные цены на гречневую крупу, зафиксированные в начале 2017 года, обрушились до нормальных 60 р. за кг. Манка стоит от 35 до 60 рублей, рис 0 от 25 до 50 рублей.

В общем, то, на что повышается спрос, определенно дорожает. Однако, официальные данные Росстата показывают снижение инфляции в стране на 4%. По заявлению правительства, 2017 год должен был ознаменоваться рекордным показателем "упавшей" инфляции – 5,2%. Как мы убедились, цены в магазинах опровергают эти цифры. По крайней мере, в Приморском крае.

Кандидат экономических наук Максим Кривелевич считает, что настоящий экономист апеллировать понятием "инфляция" не будет априори. "Это условное определение неких экономических показателей. Цены в России на различные сегменты товаров растут неравномерно. Условно говоря, на красную икру – одно удорожание, на гречку – другое. Очевидно, что сейчас мы видим очень серьезный рост потребительских цен на продукты питания. В связи с обнищанием населения, происходит "перетекание спроса". Те, кто "вчера" покупал говядину, "сегодня" перешли на курицу. Идет ярко выраженная деградация потребительской корзины. Дешевые продукты пользуются массовым спросом, поэтому и дорожают, что, в первую очередь, бьет по малообеспеченному населению. Кроме того, могу уверенно сказать, что после выборов нас ждет ощутимый инфляционный скачок", - рассказал эксперт.

Цены на продукты медленно, но верно ползут вверх. Это подтверждают и сами представители продуктового ритейла. Так, администратор магазина ИП Красноусова Валентина Кузнецова рассказала, что, в среднем, цена на продукты в 2017 году выросла на 3-5%, при этом, покупательская активность снизилась на 20- 30%: "Из года в год в переходе с лета на зиму наблюдается повышение цен на продукты. При этом, сами магазины несут убытки. Парадокс, но это факт. В 2017 году ситуация с продажами совсем просела. У людей просто нет денег. Даже на алкогольную продукцию спрос упал. Сегодня покупатели берут только самое недорогое и необходимое – хлеб, колбасу, курицу, крупы и воду. На эти продукты как раз цена и выросла", - пояснила Валентина.

Кризис кризисом, а кушать хочется всегда

Так чем же питаться простому человеку на фоне приближающейся зимы, высоких цен и снижающихся зарплат? Эксперты дали несколько дельных советов, которые помогут грамотно распределить средства на продукты и даже поправить здоровье. Безусловно, питание осенью имеет свои особенности. Конечно, сбалансированно и разнообразно питаться нужно всегда, но осенью человеческий организм особенно нуждается в витаминах и других биологически активных веществах. Ведь впереди долгая холодная зима, атаки микробов, стрессы и отсутствие солнца, а значит витамина D.

В осеннюю пору человек остро нуждается в сложных углеводах (или полисахаридах). Углеводы являются основными поставщиками энергии в наш организм, и их дефицит чреват нарушением обмена веществ. Сложные углеводы, в отличие от простых, усваиваются медленнее и не повышают уровень сахара в крови. А это значит, что в меню нужно обязательно добавлять злаки, овощи, фрукты и зелень, которые, к счастью, стоят недорого. Кроме углеводов, все эти продукты содержат клетчатку, которая способствует выведению шлаков из организма. На состояние иммунной системы хорошо влияет употребление сырых яиц, цена на которые также приемлема. (Тут главное, не заразиться сальмонеллёзом).

Эксперты рекомендуют отказаться от искусственных соков. Гораздо более полезные яблоки, апельсины, киви, лимоны, бананы пока еще достаточно доступны для кошелька гражданина даже с небольшим бюджетом. Вместо колбас и полуфабрикатов, которые, как мы выяснили, стоят достаточно дорого, разумнее покупать свежее мясо и рыбу, чередуя их.

Заведующая учебной частью института вертеброневрологии и мануальной медицины Виктория Мальчук рассказала, что свинина, телятина, баранина в больших количествах повышают риск развития онкологии, да и цена на эту категорию продуктов не каждому по карману. "Советую обратить внимание на диетическое мясо: курица, кролик, индейка", - отметила эксперт. Она также добавила, что, несмотря на материальные трудности, также необходимо употреблять в пищу рыбу, и делать это регулярно, два-три раза в неделю: "Такие дорогие сорта, как горбуша или палтус можно заменить на те, которые немного дешевле - сельдь или камбалу, они также очень насыщены "Омега-3". Ежедневное употребление продуктов, в составе которых присутствуют эти полиненасыщенные кислоты, обогащает организм ценными микроэлементами и является превосходной профилактикой многих заболеваний", – пояснила она.

Некоторые эксперты отмечают, что высокую энергетическую ценность имеет простой картофель, который содержит множество витаминов, нужных организму кислот, макро- и микроэлементов, а также клетчатку, которая нормализует работу кишечника. Для поддержания здоровья, Виктория Мальчук советует переходить на пищу, приготовленную на пару, так как при жарке витамины разрушаются.

"В салатах следует использовать нерафинированные масла первого отжима, они тоже богаты "Омега-3". Консервированные овощи и фрукты покупать нецелесообразно. Помимо высокой цены, они не несут никакой пользы. Великолепным антиоксидантом сегодня является обыкновенная квашенная капуста, приготовленная старым дедовским способом, она содержит большое количество витамина С – а это эффективная профилактика простудных заболеваний. Хорошо использовать замороженные ягоды, из которых можно готовить морсы или компоты - не кипятить их, а настаивать в кипяченой воде. Полезны осенью и все цитрусовые – обратите внимание на беленькую прослойку между шкуркой и мякотью, она содержит большое количество антиоксидантов", - советует эксперт.

Также, в осенний период времени рекомендуется употреблять кисломолочные продукты - творог, натуральный йогурт на основе болгарской палочки, без консервантов и молоко. Стоит все это недёшево, однако, выкраивать на такие продукты деньги хотя бы раз в неделю, необходимо.

"Что касается круп - их нужно комбинировать. Гречка очень богата минералами и считается диетическим продуктом. Манка пользы для организма человека никакой не представляет, но стоимость ее невелика, и для людей с дефицитом веса она прекрасно подойдет. А вот на пшеничную кашу и рис налегать не рекомендую", – рассказала ЕНВ Виктория Мальчук.

В целом, все специалисты отмечают, что каждому человеку, особенно людям старшего возраста и детям, помимо правильного питания, необходимо чаще бывать на свежем воздухе. Такие прогулки в осенне-зимний период способствуют выработке витамина D, который, в свою очередь, помогает усвоению кальция в организме и просто поднимает настроение.