Новый инструмент финансирования поддержки инфраструктуры морских портов появился в России

Новый закон, регулирующий возможность взимания пошлины, вступил в силу сегодня, 1 ноября 2017 года. Средства, полученные от портового сбора, планируется направлять на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морских портов, находящихся в федеральной собственности. При этом, портовые предприятия Приморского края рассматривают нововведение неоднозначно, сообщает ЕНВ.

Ранее, Владимир Путин поручил Правительству до января 2018 года разработать механизмы использования доходов от инвестиционного портового сбора на развитие морской портовой инфраструктуры. Размер сбора будет составлять 25% от действующих портовых сборов, что обеспечит поступление в бюджет шести миллиардов рублей в 2019 году, следует из сопроводительных документов к проекту бюджета на 2018-2020 годы.

Вместе с тем, вступивший в силу закон наделил кабмин полномочиями по установлению и изменению границ территории морских портов. Также документ определил требования к открытию и закрытию морских гаваней, строительство на их территории новых объектов. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что данные нововведения ожидались давно, однако, вступив в законную силу, они однозначно вызовут неоднозначную реакцию приморских портовых предприятий. Подробности - в ближайших материалах ЕНВ.

Напомним, закон, подготовленный Правительством, был принят Госдумой 5 июля 2017 года, одобрен Совфедом 12 июля. Президент России подписал документ 19 июля.