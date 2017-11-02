На реабилитацию тигров на Дальнем Востоке направлено около 5 млн. рублей

Почти 5 миллионов рублей из Фонда президентских грантов направлено на создание проекта по реабилитации и возвращению в естественную среду обитания амурских тигров и других редких дальневосточных животных, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Центр "Тигр", который и создал данный проект, с 2012 года специализируется на реабилитации животных, а также оказании им экстренной ветеринарной помощи. За все время своей работы было успешно реабилитировано и выпущено в естественную среду обитания 8 тигров и африканский лев.

Первая подопечная центра, тигрица Золушка, в декабре 2015 года родила двух тигрят. Тигры Боря и Светлая, выпущенные в 2014 году, образовали пару, а в мае Светлая была зафиксирована с потомством. Тигрица Филиппа, выпущенная на волю последней, начала успешно охотиться в естественной среде обитания. Помимо этого, за последний месяц в природу вернулись трое медвежат.

По словам исполнительного директора центра Виктора Кузьменко, сегодня в центре находятся на реабилитации двое тигров - самец и самка. После того, как животных выпускают на волю, за их судьбой продолжают следить с помощью GPS-ошейников и фотоловушек.

К слову, поддержку Фонда президентских грантов получили 7 приморских проектов, на реализацию которых из Фонда будет выделено почти 12 млн рублей. Во втором этапе конкурса за президентские гранты поборются 77 проекта из Приморья. Общая запрашиваемая сумма на проекты превысит 151 миллион рублей.