Упрошенный визовый режим в Приморском крае будет ослаблен для туристов из Китая

Поскольку поток иностранных граждан из Китая в Приморье за последние годы значительно возрос, правительство рассматривает возможность расширить практику безвизового въезда туристов из Китая. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями, сообщает ЕНВ со ссылкой на "ТАСС".

На данный момент граждане Китая могут въехать в Россию без визы в составе туристических групп от пяти человек на срок до двух недель. В правительстве же рассматривают вариант уменьшить лимит до трёх человек и продлить срок пребывания до трёх недель. В частности отмечается, что поиск оптимальной формы сотрудничества в этом направлении продолжается и что ослабление режима предусмотрено только "для китайских туристов и ни для кого другого". Так, в прошлом году Россию посетили 1,2 миллиона граждан Китая.

Исходя их этого, Приморский край является одним из наиболее востребованных регионов России среди туристов из КНР. По этому показателю он уступает только Москве. На третьем месте - Амурская область.

Напомним, с 1 августа на Дальнем Востоке действует упрощённый визовый режим. Туристы могут въехать во Владивосток, подав заявку за 4 дня до визита, и получить электронную визу прямо на границе. С начала 2018 года по электронной визе можно будет попасть на Камчатку и Сахалин.