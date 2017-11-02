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01 ноября 2017, 18:30
Языковая школа Vladivostok Education Group провела занятие в стиле Halloween
Языковая школа Vladivostok Education Group провела занятие в стиле Halloween
Языковая школа Vladivostok Education Group провела занятие в стиле Halloween
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Языковая школа Vladivostok Education Group провела занятие в стиле Halloween

Мероприятие состоялось 30 октября

Новая школа английского языка Vladivostok Education Group (VEG) провела обучающее игровое занятие для детей младшего возраста в стиле современного праздника Halloween. Как отмечают представители языковой школы, мероприятия, сопряжённые с широко известными праздниками, будут проводиться в VEG на регулярной основе, сообщает ЕНВ.

Школа иностранных языков Vladivostok Education Group открылась во Владивостоке 3 августа 2017 года. Обучение проводят опытные преподаватели, имеющие высшее педагогическое образование и международные сертификаты, которые практикуют индивидуальный подход, как к взрослым, так и детям. Каждый желающий может прийти в Vladivostok Education Group (ул. Жигура, 26а, 2 этаж), и узнать уровень своего английского. Обучение в школе ведется по нескольким программам: для детей от 4 до 6 лет, 7-12 лет, подростков, взрослых, по программе делового языка, а также FCE, CAE, TOEFL и IELTS.

30 октября ученики школы побывали на уроке английского языка, проведенного преподавателями в активной форме. Мероприятие было организовано в стиле самого запоминающегося осеннего праздника в мире - Хэллоуина. В рамках него детей ждала костюмированная вечеринка и разговорный клуб, а также тематические игры и сладкие угощения. Каждый из этапов сопровождался практикой разговорного английского языка. Ранее, 27 октября, подобное мероприятие прошло для детей старшего возраста и взрослых.

"Следующее мероприятие у нас планируется в декабре, на Рождество, - рассказывает академический директор VEG Ксения Воронецкая. - Дети уже начали готовиться к этому празднику со своими преподавателями на уроках, они будут изучать песни и стихи. А уже в декабре мы, в формате открытого урока, будем отмечать Christmas здесь, в большой компании".

О том, как проходило тематическое мероприятие в Vladivostok Education Group смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Максима Помелова.

На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам:

  • Ольга +7(908)453-05-17
  • Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11

Метки: VEG, иностранные языки, недетские новости, школа

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