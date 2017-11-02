Встреча между главами Китая и Южной Кореи состоится на следующей неделе

Президент Южной Кореи Мун Джэин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры на следующей неделе. В администрации президента Республики Корея надеются, что это станет первым шагом на пути к нормализации отношений между странами, ухудшившиеся после развертывания американской системы противоракетной обороны на юге Корейского полуострова, сообщает ЕНВ.

Встреча между этими руководителями двух стран будет проводиться во второй раз. Как сообщил директор Управления национальной безопасности Республики Корея Нам Хван Пё, она будет организована в кулуарах форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Дананге (Вьетнам) в следующий вторник и среду. Объявление появилось вскоре после того, как страны выпустили совместный пресс-релиз, пообещав вернуть свои связи на прежний уровень.

Напомним, Сеул и Пекин столкнулись с разногласиями с тех пор, как новая администрация Мун Джэина приняла решение полностью развернуть систему THAAD США после серии северокорейских ракетных испытаний. Мун Джэин и Си Цзиньпин впервые встретились в Берлине в июле, перед их участием в саммите "Большой Двадцатки" в немецком Гамбурге.

Нам Хван Пё рассказал, что президент Южной Кореи может также провести двусторонние переговоры с премьер-министром Китая Ли Кэцяном в кулуарах регионального форума, организованного Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), намеченной на проведение в Маниле с 12 по 14 ноября. Как отметили источники агентства "Ренхап" в администрации южнокорейского президента, встреча Мун Джэина и Ли Кэцяна состоится в том случае, если будет достигнут вектор на улучшение в отношениях между государствами. "Поскольку премьер-министр Ли Кэцян отвечает за двусторонние отношения между Южной Кореей и Китаем, встреча будет возможностью обсудить пути улучшения их связей", - отметил источник. При этом, согласно инсайдерской информации агентства, южнокорейский лидер также может посетить Китай до конца года. В таком случае это станет его первой поездкой в КНР с момента вступления в должность в мае.

"Совместное заявление государств было сделано, поскольку Пекин также видит необходимость совместных усилий по стабилизации кризиса на Корейском полуострове", - отмечает агентство "Ренхап".

Напомним, Северная Корея провела свое шестое и самое мощные ядерное испытание 3 сентября, вопреки советам, в том числе, китайского правительства. "Обе стороны подтвердили свой основной принцип мирного урегулирования Корейского кризиса и денуклеаризации полуострова, а также пообещали продолжать свои усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР всеми дипломатическими средствами", - говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств КНР и Республики Корея.