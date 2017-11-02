КНР вплотную приблизилась к завершению проекта первого ядерного реактора, способного работать в море

Инженеры, участвующие в проекте, утверждают, что первый морской реактор в Китае будет завершен в ближайшее время. Сообщается, что он укрепит позиции Пекина в морском пространстве. Новость уже вызвала озабоченность у соседей по поводу потенциального использования атомной энергии на оспариваемых островных территориях, сообщает ЕНВ.

Пекин надеется, что эти реакторы не только помогут завоевать новые рынки, но и будут поддерживать стремления стать сильной морской державой. Реакторы позволят обеспечивать поставку электроэнергии для нефтяных и газовых установок, а также в отдаленные острова Южно-Китайского моря.

Инженер Китайской судостроительной корпорации (CSIC) Чан Наийлян, рассказал, что технология для внедрения реакторов уже готова, а первый демонстрационный проект вскоре будет развернут на буровых платформах в Бохайском заливе на севере Китая. "Мы уверены, что мы сможем закончить его очень скоро", - сообщил он ранее агентству Reuters. Он отказался назвать точную дату, сказав только, что он будет готов до 2020 года.

Демонстрационный проект разрабатывается исследовательской группой, созданной CSIC, Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNOOC), Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) при участии китайских военных сил. Чан Наийлян отметил, что прямое использование военных технологий способствовало прогрессу этого проекта, тогда как, другие похожие проекты, в том числе, один, запущенный CNOOC в прошлом году, все еще только находятся на стадии тестирования. При этом, китайское правительство настоятельно призвало коммерческие фирмы разрабатывать технологии, которые помогут повысить потенциал разработок в сфере применения "мирного атома", в том числе, на международной арене.