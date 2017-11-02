Столетие выборов в Учредительное Собрание обсудили политологи ДВФУ и приморские депутаты

31 октября, в стенах Дальневосточного федерального университета состоялась открытая дискуссия "Главные выборы страны: взгляд сквозь столетие". На ней эксперты совместно с действующими политиками города, края и страны обсудили вопросы проведения выборов в канун Октябрьской революции, в советский период и в новейшей истории, подвели промежуточные итоги в преддверии стартующей президентской кампании, обсудили роль женщин в нынешнем избирательном цикле, сообщает ЕНВ.

На открытой дискуссии политологов Дальнего Востока, организованной кафедрой политологии ВИ-ШРМИ ДВФУ, присутствовали депутат Государственной думы РФ Владимир Новиков, депутаты Законодательного Собрания Приморья Андрей Ищенко (КПРФ) и Николай Селюк (ЛДПР), депутат Думы г. Владивостока, профессор ДВФУ Геннадий Куликов, помощники депутатов ГДРФ и ЗСПК Наталья Кокорева и Александр Бондяев, председатель общественного движения "Патриоты Приморья" Максим Ананьев, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев.

В рамках круглого стола студенты-политологи рассказали присутствовавшим об особенностях проведения выборов в Учредительное Собрание столетней давности, а также организации избирательных кампаний в советский период. Студентка 4 курса направления подготовки "Политология" Александра Садовникова отметила, что кампания в Учредительное Собрание – это первые равные, тайные, всеобщие выборы в мире. Именно в России женщины впервые получили избирательные права.

Спустя сто лет, в преддверии выборов Президента Российской Федерации женская тема вновь становится актуальной в электоральном поле. На сегодняшний день две женщины уже объявили о намерении баллотироваться на должность главы государства (Ксения Собчак, Екатерина Гордон). Специалисты Центра социальных инноваций "Чёрный куб" в рамках дискуссии политологов представили данные нового социологического исследования на Дальнем Востоке, посвященного поддержке женщин-кандидатов на предстоящих выборах в регионе.

Согласно опросу, проведенному за период с 19 по 29 октября, с нетерпением ждут женщин-кандидатов на предстоящих президентских выборах лишь 1,7% дальневосточников. Именно столько, по данным исследования, непременно бы отдали бы свой голос за женщину на выборах Президента Российской Федерации. Еще 13,8% респондентов допускают возможность проголосовать за женщину на выборах главы государства. Почти 85% жителей дальневосточных субъектов скорее отрицательно смотрят на возможность поддержки кандидата-женщины на президентских выборах. При этом, большая часть из них (44,4%) ни при каких условиях не проголосуют за представителя слабого пола на общенациональных выборах. Отметим, что по Приморью распределение в общественном мнении схожее.

По словам заведующей кафедрой политологии ДВФУ, кандидата политических наук Натальи Коломейцевой, мероприятие было проведено на высоком профессиональном уровне. "В ходе него наши студенты смогли в свободной форме пообщаться с избранными на выборах представителями государственной и муниципальной власти, задать им свои вопросы. Для будущего политолога это крайне важно, поскольку и предмет, и субъекты сегодняшней дискуссии - это непосредственная работа специалистов политической отрасли", - отметила Наталья Коломейцева.