Водолазы ТОФ впервые провели тренировку на глубине 317 метров

В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт, сообщает ЕНВ.

В течение недели водолазы Тихоокеанского флота под контролем специалистов спасательного судна прошли компрессию в барокамерах, после чего при помощи водолазного комплекса погрузились на глубину, где обследовали подводную акваторию.

Ранее рекордной считались глубина 200 метров. Это погружение было осуществлено на Тихоокеанском флоте в 2001 году с борта спасательного судна "Алагез".

По планам управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота в дальнейшем планируются подводные спуски, которые позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне.

В ходе сдачи К-2 специалистам "Игоря Белоусова" также отработали организацию проведения подводно-технических работ.