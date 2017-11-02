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Общество

01 ноября 2017, 15:30
Водолазы ТОФ впервые провели тренировку на глубине 317 метров

Водолазы ТОФ впервые провели тренировку на глубине 317 метров

Ранее рекордной считались глубина 200 метров

В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт, сообщает ЕНВ.

В течение недели водолазы Тихоокеанского флота под контролем специалистов спасательного судна прошли компрессию в барокамерах, после чего при помощи водолазного комплекса погрузились на глубину, где обследовали подводную акваторию.

Ранее рекордной считались глубина 200 метров. Это погружение было осуществлено на Тихоокеанском флоте в 2001 году с борта спасательного судна "Алагез".

По планам управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота в дальнейшем планируются подводные спуски, которые позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне.

В ходе сдачи К-2 специалистам "Игоря Белоусова" также отработали организацию проведения подводно-технических работ.

Спасательное судно "Игорь Белоусов" прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который по расчетам позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с "аварийной подлодки" на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.

Метки: водолазы, ТОФ

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