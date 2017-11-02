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Общество

01 ноября 2017, 14:20
В 2018 году на ДВЖД планируется построить 10 новых пешеходных переходов

В 2018 году на ДВЖД планируется построить 10 новых пешеходных переходов

Пешеходные переходы будут соответствовать современным стандартам

На заседании межведомственной комиссии по предупреждению случаев непроизводственного травматизма на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта Дальневосточной железной дороги обсудили итоги работы с начала 2017 года и наметили планы на 2018 год, сообщает ЕНВ.

Председатель межведомственной комиссии, главный инженер ДВЖД Сергей Рябов отметил, что благодаря профилактической работе количество случаев непроизводственного травматизма за период с 2007 по 2016 годы снижено на 54% (с 183 до 84), однако останавливаться на достигнутом железнодорожники не собираются.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество несчастных случаев, не связанных с производством, на Дальневосточной железной дороге с начала текущего года снижено на 9% (с 65 до 59). Число пострадавших снижено на 2% (с 65 до 64 человек), со смертельным исходом - на 14% (с 43 до 37).

При этом количество травмированных детей возросло с 7 до 8 человек, в связи с чем на полигоне дороги проведено 3 профилактических месячника, в основном направленных на безопасность несовершеннолетних. Много внимания уделяется проведению в школах лекций и бесед, распространяются памятки, расписания уроков и брошюры с тематическими рисунками, организованы и проведены встречи с председателями родительских комитетов школ, железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов регулярно выходят в профилактические рейды.

Наряду с профилактическими мерами, продолжается развитие инфраструктуры. Так, решено продолжить строительство современных пешеходных переходов. Напомним, пять таких объектов появились в Хабаровске в прошлом году. На станции Смоляниново совсем недавно сдан в эксплуатацию пешеходный мост, отвечающий всем требованиям безопасности. В ближайших планах - возвести еще десять. По одному - на станциях Мучная, Баневурово, Первая Речка, Гайтер, Архара, перегонах Хабаровск-1 - Хабаровск-2 и Спасск-Дальний - Старый Ключ. Еще три - на перегоне Хабаровск-2 - Красная Речка.

Кроме того, продолжается установка ограждения на перегонах Хабаровск I - Хабаровск II (4 км) и Хабаровск II - Красная Речка (2,2 км).

Метки: ДВЖД, переходы

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