В 2018 году на ДВЖД планируется построить 10 новых пешеходных переходов

На заседании межведомственной комиссии по предупреждению случаев непроизводственного травматизма на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта Дальневосточной железной дороги обсудили итоги работы с начала 2017 года и наметили планы на 2018 год, сообщает ЕНВ.

Председатель межведомственной комиссии, главный инженер ДВЖД Сергей Рябов отметил, что благодаря профилактической работе количество случаев непроизводственного травматизма за период с 2007 по 2016 годы снижено на 54% (с 183 до 84), однако останавливаться на достигнутом железнодорожники не собираются.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество несчастных случаев, не связанных с производством, на Дальневосточной железной дороге с начала текущего года снижено на 9% (с 65 до 59). Число пострадавших снижено на 2% (с 65 до 64 человек), со смертельным исходом - на 14% (с 43 до 37).

При этом количество травмированных детей возросло с 7 до 8 человек, в связи с чем на полигоне дороги проведено 3 профилактических месячника, в основном направленных на безопасность несовершеннолетних. Много внимания уделяется проведению в школах лекций и бесед, распространяются памятки, расписания уроков и брошюры с тематическими рисунками, организованы и проведены встречи с председателями родительских комитетов школ, железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов регулярно выходят в профилактические рейды.

Наряду с профилактическими мерами, продолжается развитие инфраструктуры. Так, решено продолжить строительство современных пешеходных переходов. Напомним, пять таких объектов появились в Хабаровске в прошлом году. На станции Смоляниново совсем недавно сдан в эксплуатацию пешеходный мост, отвечающий всем требованиям безопасности. В ближайших планах - возвести еще десять. По одному - на станциях Мучная, Баневурово, Первая Речка, Гайтер, Архара, перегонах Хабаровск-1 - Хабаровск-2 и Спасск-Дальний - Старый Ключ. Еще три - на перегоне Хабаровск-2 - Красная Речка.

Кроме того, продолжается установка ограждения на перегонах Хабаровск I - Хабаровск II (4 км) и Хабаровск II - Красная Речка (2,2 км).