В Нью-Йорке произошёл теракт

В городе Нью-Йорке накануне грузовик выехал на велосипедную полосу в Нижнем Манхэттене и массовый совершил наезд на пешеходов. В результате теракта погибли, по меньшей мере, восемь человек и двенадцать получили ранения, сообщает ЕНВ.

В совершении преступления подозревается гражданин Узбекистана, прибывший в США в 2010 году. Инцидент произошел около 3 часов дня по местному времени во вторник. Полиция утверждает, что у водителя было оружие. Сообщается, что офицеры стреляли в предполагаемого террориста и взяли его на месте происшествия.

Глава города Билл Де Блазио заявил на срочной пресс-конференции, что по данным полиции, водитель специально давил велосипедистов и пешеходов. Некоторые американские СМИ цитируют свидетелей, говоря, что водитель кричал что-то по-арабски. По их данным, его наезд совершил гражданин Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Эти данные подхватили различные СМИ, в том числе, канал АВС. Более того, уже появились фотографии предполагаемого террориста в сети.