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Общество

01 ноября 2017, 12:00
В России будут блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы

В России будут блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы

С ноября россияне не смогут посещать запрещенные сайты через анонимайзеры

Использование информационных систем и программ, позволяющих пользователям обходить блокировку заблокированных в России сайтов, запрещено. Соответствующие поправки в закон об информации вступили в силу 1 ноября 2017 года, сообщает ЕНВ.

Ограничение распространяется, в частности, на использование VPN-сервисов и анонимайзеров. При этом под запрет попали не сами программы, а только предоставление с их помощью доступа к запрещённым за распространение противоправного контента ресурсам. Нарушение законодательства будет грозить владельцам сервисов их блокировкой во внесудебном порядке.

Анонимайзер - любая технология, скрывающая настоящий IP-адрес клиента для запрашиваемого ресурса. Применительно к нашей теме анонимайзерами называют веб-прокси - сайты, помогающие анонимно (отсюда название) посещать другие сайты. В результате с помощью анонимайзера пользователь посещает сайт не со своего IP-адреса, а от имени IP-адреса веб-прокси. 

VPN (Virtual Private Network) - виртуальная частная сеть, создаваемая поверх основной сети, например сети Интернет. В свою очередь, VPN-сервис - это сервис, предоставляющий клиентам VPN-доступ через свои серверы. Доступ через VPN используется для подключения к ресурсам, доступным только в определенной стране, разблокировки ресурсов, заблокированных сетевым администратором на рабочем месте, а также скрытия настоящего IP-адреса и дополнительного шифрования трафика при работе в незащищенных публичных сетях Wi-Fi. 

Поиском нарушителей будут заниматься ФСБ и МВД, принимать решение об ограничении доступа - Роскомнадзор. Глава службы Александр Жаров ранее уже заявил, что в ведомстве был создан специальный департамент, который будет изучать возможности блокировки интернет-сервисов. Также Роскомнадзор создаст федеральный реестр информационных ресурсов и информационно-телекоммуникационных сетей, запрещённых на территории России.

Кроме того, согласно закону, операторов поисковых систем обяжут прекращать выдачу ссылок на запрещённые порталы. Неисполнение ими своих обязанностей будет наказываться административным штрафом: для граждан - в размере пяти тысяч рублей; для должностных лиц - 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предусматривает блокировку и запрет VPN-сервисов, которые начиная с 17 ноября 2017 года не будут ограничивать доступ к страницам из "черного списка" Роскомнадзора. Кроме того, чуть позже, с 1 января 2018 года, и поисковые системы должны будут перестать выдавать ссылки на запрещенные ресурсы. 

Поправки в закон об информации были приняты Госдумой 21 июля и одобрены Совфедом 25 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон 29 июля.

Метки: VPN, анонимайзеры, Роскомнадзор

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