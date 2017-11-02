Преступления небольшой тяжести уголовными считаться не будут

Верховный суд предложил ввести новый тип наказуемого деяния, так называемый промежуточный между преступлением и правонарушением - уголовный проступок. Соответствующее постановление принял пленум Верховный суд (ВС) во вторник, 31 октября, сообщают ЕНВ со ссылкой на РБК.

За внесение изменений в УК и УПК проголосовали 78 членов пленума, еще один проголосовал против. В законопроекте, подготовленном ВС РФ, сказано, что проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказания в виде лишения свободы.

Зампредседателя ВС Владимир Давыдов напомнил, что сегодня в действующем законе есть четыре категории преступлений по тяжести, при этом, к преступлениям небольшой тяжести относятся, как кража, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, так и неопасные экономические преступления.

За наименее значительные из таких деяний наказание в виде лишения свободы не предусмотрено. В Уголовном кодексе таких составов около 80, и по ним за минувший год было осуждено порядка 40 тыс. человек, рассказал Владимир Давыдов. В качестве примеров, он назвал клевету, вандализм, разные квалифицированные виды мошенничества, в том числе, в сфере кредитования, выплат или с платежными картами, а также разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе журналистов и избирательных комиссий, продажу алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав или неприкосновенности жилища. Именно их предлагается перевести в категорию уголовных проступков.

По информации судебного департамента, за прошлый год по нетяжким статьям было осуждено около 379 тыс. человек, что составляет половину от всех осужденных за 12 месяцев.

Сегодня граждане, совершившие такое правонарушение впервые, не будут нести уголовной ответственности в полном смысле слова. То есть, судимости у них не будет. Наказание ограничится штрафом, исправительными или обязательными работами. Только в случае, если граждане злостно уклоняются от наказания, к ним может быть применима уголовная ответственность.

Отметим, что для уголовных проступков будет установлен более короткий по сравнению с преступлениями срок давности: если проступок совершен более года назад, гражданин будет освобождаться от наказания автоматически. Если человек приговорен за такое деяние к принудительным работам, он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождения после отбытия четверти их срока, следует из законопроекта.

Ранее, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, высказывалась, что все преступления небольшой тяжести можно отнести к категории уголовного проступка, в том числе те, которые предусматривают в качестве наказания лишение свободы.

Омбудсмен заявила, что приветствует внесение законопроекта, потому что судимость создает осужденным за нетяжкие преступления трудности, несоразмерные их деянию: "Важно, чтобы человек, с одной стороны, понес наказание, а с другой — были условия для его ресоциализации, обратного вхождения в нормальную жизнь. Судимость, как известно, существенно ограничивает возможности, в том числе для устройства на работу. Ко мне обращается большое количество бывших осужденных, которые, например, не могут получить кредит в банке; для них закрыта госслужба",- отметила она.

Помимо поправок, связанных с введением уголовного проступка, законопроект содержит и предложение не наказывать за преступления небольшой или средней тяжести (не попадающие в категорию проступков), если они совершены впервые, а преступник возместил ущерб.