Банки в Приморье "приговорили" клиентов страховкой по кредиту

Несмотря на то, что Верховный суд РФ (ВС РФ) может разрешить отказываться от страховки, сопутствующей кредиту, даже если она оформлена в виде присоединения к коллективному договору, не ясно, как это будет реализовываться на практике. Получается, предлагая кредит под далеко не обещанные в рекламах ставки, банки Приморья фактически приговаривают своих клиентов к дополнительному обременению, сбросить с плеч которое не под силу простым людям. Подробнее, в материале ЕНВ.

"Три года назад взял в банке "X" кредит на сумму 700 тысяч рублей, выплатил с процентами, без просрочек, все как полагается. Видимо, узрев во мне порядочного человека, банк просто забросал меня предложениями о новых кредитных продуктах по "сниженным годовым ставкам". Игнорировал эту кабалу, пока деньги срочно не понадобились на операцию. Месяц назад пришлось обратиться. Кредит выдали быстро, как говорится, без лишних вопросов. Только не под обещанные 14%, а под 22%, и не 400 тысяч как просил, а за минусом страховки, которая составила больше 35 тысяч. "Умный" клерк, при этом, "по большому секрету" шепнул, что ее можно вернуть по заявлению. Опустив подробности, скажу так – ничего мне никто не вернул. Оказалось, что договор был не простым, а с подвохом - приобщенный к коллективному страхованию, и я лично изъявил желание его заключить. "Возвращение денежных средств за страховку банк рассматривает только в отношении индивидуальных договоров с физлицами и не распространяется на коллективные", - заявили мне в банке, по сути, как и сотням других людей до меня, послав на все веселые буквы", - рассказал ЕНВ свою печальную историю парень по имени Константин.

Действительно, проблема навязанных при оформлении кредитов страховок в рамках коллективных договоров не нова. Зная, что возможность передумать в течение пяти дней с момента заключения договора предусмотрена лишь по индивидуальным страховым договорам, кредитодатели подсовывают своим клиентом договора, удобные самим банкам.

Уникальный в России прецедент создала клиент одного из крупнейших российских банков Гульнур Исламова, о котором подробно рассказала газета "Коммерсант". Женщина оформила в банке потребительский кредит, а также добровольно присоединилась к договору коллективного страхования, заключенному банком с "СГ МСК". Плата за страховку составила 35 тыс. руб. (12,9 тыс. руб. – комиссия банка, 22,3 тыс. руб. – страховая премия). После оформления кредита госпожа Исламова решила отказаться от страховки и потребовала от банка возврата средств, но получила отказ. Тогда клиентка обратилась в суд, потребовав также компенсацию морального вреда (10 тыс. руб.), неустойку (35,2 тыс. руб.) и наложения на банк штрафа.

Суды трех инстанций встали на сторону банка. Ответчик утверждал, что клиентка к договору коллективного страхования присоединилась добровольно, была уведомлена и согласна, что плата не подлежит возврату. Кроме того, юристы банка ссылались на статью 958 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), по которой страховая премия при досрочном отказе страхователя не возвращается (если иное не предусмотрено договором). Юристы, представлявшие интересы Гульнур Исламовой, в качестве аргумента в пользу заемщицы приводили указание Банка России 3854-У.

Им установлен пятидневный срок, в течение которого страхователь может отказаться от договора страхования и вернуть страховую премию. Однако первые три инстанции сочли, что данное указание на договоры коллективного страхования не распространяются.

В результате, госпожа Исламова обратилась в Верховный суд. И судья ВС сочла ее доводы заслуживающими внимания и передала дело на рассмотрение Коллегии по гражданским делам. "В определении о передаче дела судья отмечает, что в отношении договоров коллективного страхования неприменима статья 958 ГК РФ, - рассказывает юрист истцы. - В данном случае должно применяться указание ЦБ 3854-У". По его словам, они надеются выиграть спор, в большинстве случаев коллегия поддерживает доводы судьи, передающего дело на рассмотрение.

Сегодня по данным ЦБ, только во втором квартале 2017 года страховая премия по договорам страхования жизни заемщиков банков достигла 12,8 млрд. руб., при этом, по оценкам экспертов, на коллективные договоры приходится 80–90% таких страховок. В сентябре в ЦБ с просьбой решить проблему навязанных коллективных страховок обратились представители "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) и Всероссийского союза страховщиков, и Банк России пообещал исправить ситуацию.

26 октября ЦБ опубликовал сообщение о разработке поправок к закону "О потребительском кредите", которые дадут заемщикам право в течение 14 дней "охладеть" к договору, в том числе, коллективного страхования. Плановые сроки разработки поправок не указывались.

Дело в том, что изменение законодательства - процесс длительный, а решение коллегии ВС по гражданскому законодательству (если госпожа Исламова, например, доведет начатое дело до конца и выиграет), может дать возможность гражданам отказаться от навязанных банками страховок уже сейчас, причем и по старым договорам. "Если коллегия поддержит заемщика, то количество отказов от договоров коллективного страхования резко возрастет,- отмечает директор департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александр Гонтаренко. - При этом по ранее проигранным спорам заемщики смогут подать заявления для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам".