Подростки из Приморья узнали о псевдоволонтерстве

Первый день в школе волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока объединил более 50 школьников, которые хотят безвозмездно помогать городу и его жителям. В клубе "Антресоль" молодым людям рассказали об истории и видах волонтерства, а также дали дельные советы о том, как не стать обманутым, участвуя в различных псевдосоциальных акциях, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

"Сначала мы проверили фонд на сайте Министерства юстиции страны: его регистрацию, отчеты. Всем важно понимать, что каждый сбор денег в автобусе, в любом другом виде транспорта – это лже-волонтерство. Исключением могут быть акции, которые обговаривались ранее с администрацией", - прокомментировала координатор Союза благотворителей и социальных организаций Приморского края "Во имя добра" Валерия Костина.

Также школьники узнали о развитии волонтерского движения и сыграли в игры на командообразование.

"Я хочу быть волонтером. Конечно, учеба в школе – это важное занятие. Но хочется большего, я хочу приносить пользу обществу. Во всяком случае, это лучше, чем просто сидеть дома после того, как сделаешь уроки", – поделилась одиннадцатиклассница школы №28 Жанна Федореева.

"Я еще ни разу не был волонтером, но думаю, что это интересно. Лично я считаю, что волонтер – это человек, который делает добро. К этому я и стремлюсь", – рассказал ученик школы №58 Денис Исаев.

Школа волонтеров МРЦ продлится до 2 ноября. Курс по добровольчеству для молодежи в возрасте от 13 до 30 лет организовал МКУ "Молодежный ресурсный центр" при поддержке управления по делам молодежи администрации города и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".