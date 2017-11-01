Таиланд возвращается к жизни после траура

Жизнь в Таиланде вернулась в нормальное русло после целого года траура, причиной которого послужила смерть короля Пхумипона Адульядета. Врио премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча заявил в понедельник, что правительство благодарит всех, кто принимал участие в церемониях в честь покойного короля, сообщает ЕНВ.

"Королевские похороны закончились, но учение короля, его философия и его видение экономики достаточности, которая включает более 4000 королевских проектов, будут продолжены. Они всегда будут поддерживаться нами в знак памяти короля Рамы IX", - заявил Прают Чан-Оча.

В Бангкоке многие жители в настоящее время носят ярко окрашенные одежды. Целый год этого делать было нельзя, правительство просило людей носить черное или белое в знак траура. Однако, до сих пор некоторые подданые не готовы окончательно проститься с королем. "Хотя сейчас начало нового царствования, но на самом деле я все еще скучаю по покойному королю. Я решил носить тёмные цвета, хотя они не совсем черные", - отметил один из жителей на улице.

Напомним, что на днях новым королём Таиланда Махой Вачиралонгкорном была проведена церемония в честь покойного правителя. Она транслировалась по всей стране.